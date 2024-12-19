  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
В фокусе
Выборы в ГерманииВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
Последние аудиоПоследние видео
Автомобили и транспортСербия

В Белграде общественный транспорт будет бесплатным

Александра Иванова
19 декабря 2024 г.

Столица Сербии намерена сделать общественный транспорт бесплатным в рамках борьбы с пробками, сообщил мэр Белграда Александар Шапич.

https://p.dw.com/p/4oNb9
Трамвай на улице Белграда
Трамвай на улице БелградаФото: Nicolas Economou/NurPhoto/picture alliance

В столице Сербии Белграде около 1,7 млн жителей, а также гости города с 1 января 2025 года будут бесплатно пользоваться общественным транспортом, сообщило агентство Reuters в среду, 18 декабря.

Как пояснил журналистам мэр Белграда Александар Шапич, эта мера направлена на разгрузку улиц столицы и на борьбу с пробками. Сейчас билет на общественный транспорт в Белграде, действительный в течение 90 минут и дающий право на пересадку, стоит 50 динаров (в пересчете: 0,43 евро).

Система общественного транспорта Белграда включает одиннадцать трамвайных линий, восемь линий движения троллейбусов и более 200 автобусных линий, напоминает Reuters. В прошлом году в сербской столице приступили к строительству первой ветки метро. Как и во многих других крупных городах на Балканах, в Белграде серьезной проблемой является загрязнение воздуха, вызванное большим количеством автотранспорта.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Wuppertaler Schwebahn

Фоторепортаж: В Германии продается историческая достопримечательность

Фоторепортаж: В Германии продается историческая достопримечательность

С 1901 года подвесная монорельсовая дорога в Вуппертале ежедневно перевозит около 80 тысяч пассажиров. Сейчас ее устаревшие вагоны выставлены на продажу. Три из них власти города готовы даже подарить.
Туризм3 ноября 2015 г.9 фото
external

Бесплатный общественный транспорт в ФРГ, или Цена чистого воздуха (16.02.2018)

Бесплатный общественный транспорт в ФРГ, или Цена чистого воздуха (16.02.2018)

Власти ФРГ предлагают сделать бесплатным проезд в общественном транспорте. Репортаж DW из Бонна, одного из пяти городов, предложенных правительством для пилотного проекта.
Экономика и бизнес16 февраля 2018 г.03:04 мин.
Протесты в Белграде против литиевого рудника в Сербии

В Белграде - тысячи протестующих против литиевого рудника

В Белграде - тысячи протестующих против литиевого рудника

Демонстранты скандировали "Rio Tinto - убирайся из Сербии" и "Нет - добыче", прошли маршем по городу. Часть из них заблокировала движение поездов.
Природа и окружающая среда11 августа 2024 г.
Показать еще