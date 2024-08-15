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В Белгородской области вводится ЧС федерального уровня

Екатерина Венкина
15 августа 2024 г.

Масштабы происходящего не позволяют Белгородской области самостоятельно ликвидировать последствия, заявили в МЧС России.

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Разрушения в Белгородской области
Разрушения в Белгородской области (11 августа)Фото: Russian Defence Ministry/AFP

В Белгородской области на фоне продолжающегося наступления вооруженных сил Украины в Курской области РФ вводится режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального уровня. Об этом в четверг, 15 августа, сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, состоялось внеочередное заседание правительственной комиссии под председательством главы МЧС России Александра Куренкова.

"Масштабы происходящего не позволяют региону самостоятельно ликвидировать последствия"

"Обстановка в регионе остается сложной и напряженной", - заявили в МЧС. Повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, имеются погибшие и пострадавшие, добавили там. "Масштабы происходящего не позволяют региону самостоятельно ликвидировать последствия сложившейся чрезвычайной ситуации", - отметил Куренков. С докладами выступили Гладков и директор департамента промышленного и гражданского строительства Минстроя России Сергей Галямин.

"В соответствии с информацией, полученной в ходе докладов, предлагаю отнести чрезвычайную ситуацию, возникшую на территории Белгородской области, к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования", - подчеркнул Куренков.

За ценами в регионе будет наблюдать Федеральная антимонопольная служба.

При ЧС федерального характера устранение последствий финансируется из федерального бюджета. Как указали в МЧС, единовременная материальная помощь может составить 15 тыс. рублей; при частичной утрате имущества первой необходимости - 75 тыс. рублей; при полной утрате - 150 тыс. рублей. Выплаты родственникам погибших устанавливаются на уровне в 1,5 млн рублей. Для тех, кто получил средний или тяжкий вред здоровью, - 600 тыс. рублей. В случаях легкого вреда здоровью - 300 тыс. рублей.

Режим КТО в трех областях

В Белгородской, Брянской и Курской областях 9 августа был введен режим контртеррористической операции. Жители Краснояружского района Белгородской области практически полностью покинули его, отмечал Гладков.

Посольство Индии в Москве рекомендовало гражданам этой страны временно выехать из этих трех регионов. Нуждающимся в помощи посоветовали обращаться в диппредставительство по электронной почте.

Тем временем временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что силами противовоздушной обороны над Льговом на западе региона "сбита ракета ВСУ". Двое жителей ранены после падения обломков и госпитализированы в местную больницу, добавил Смирнов.

Российские войска роют сеть окопов в Курской области

Накануне в соцсети X под учетной записью OSINTtechnical было размещено сообщение, что российские войска роют сеть окопов в Курской области, в 45 км от границы. OSINTtechnical связана с Hunterbrook Media, порталом, занимающимся журналистскими расследованиями по открытым источникам.

В соцсети Vkontakte также можно было прочитать объявление от 14 августа о том, что "нужны люди, чтобы рыть окопы во Льгове". "Есть техника, но водителей нет", - утверждалось в записи.

Американский Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на российских провоенных блогеров 14 августа сообщил, что украинские формирования "незначительно продвинулись в Курской области". Между тем наступление ВСУ оказывает "ощутимое влияние на оборону, материально-техническое обеспечение и безопасность России", указали аналитики ISW. Российские власти продолжают вербовку для противостояния силам Украины в Курской области, добавили там.

К 14 августа, по версии ВСУ, украинская сторона контролировала 1 000 квадратных километров территории РФ, включая минимум 74 населенных пункта.

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