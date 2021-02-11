В Белгороде проректор вуза уволилась из-за ролика в поддержку Путина

Проректор Белгородского государственного института искусств и культуры (БГИИК) Наталья Бараниченко уволилась по собственному желанию после того, как студенты вуза снялись в ролике в поддержку президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщило информагентство "Бел.Ру" в среду, 10 февраля.

5 февраля на страницах в Instagram депутата горсовета Белгорода Ильи Салмина и депутата облдумы Ивана Конева появилось видео, в котором студенты БГИИК машут флагами и руками под песню группы "Любэ" "За тебя, Родина-мать!", при этом на запись наложены крики "Путин - наш президент!" и "Владимир Владимирович, мы с вами!".

"Студентов просто использовали"

Мать одного из студентов Светлана Матушкина написала в комментариях, что ее сын и его сокурсники "по указке преподавателей два дня были на репетиции какой-то патриотической акции", при этом им "никто не говорил, что это все делается в поддержку президента". "Депутат горсовета всех ввел в заблуждение, а студентов просто использовали", - заявила Матушкина.

8 февраля Наталья Бараниченко извинилась перед студентами, уточнив, что ролик был "социальным заказом" и она не успела объяснить его окончательный замысел. Бараниченко заявила, что не считает, что кого-то подвела, хотя и понимала, что не все студенты согласились бы участвовать в акции, если бы знали подробности заранее. Источники "Бел.Ру" сообщили, что в БГИИК 10 февраля со студентами, снявшимися в ролике, провели "разъяснительную работу".

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