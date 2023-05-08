В Белгороде отменили празднование Дня Победы

На 440-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий вторника, 9 мая (время московское).

Обстрел Харьковской области

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Российская армия нанесла удар по Харьковской области. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, уточнивший, что, по предварительной информации, удары были нанесены ракетами С-300, и зафиксировано не менее 6 "прилетов". Мэр Харькова Игорь Терехов позднее отметил, что все "прилеты" пришлись не на сам город, а на область.

В Белгороде не будет ни праздника, ни парада

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В российском Белгороде не будет праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, заявил мэр города Валентин Демидов. "Мы видим, какие события в последние дни происходят в приграничных районах. Уверен, вы со мной согласитесь — рисковать не стоит", - написал он в соцсети "Вконтакте". После атаки беспилотников на Кремль выросло число российских регионов, отказавшихся от проведения парадов. В частности, парадов не будет практически во всех регионах южнее Москвы в сторону украинской границы. Единственной активностью в Белгороде 9 мая будет возложение цветов к памятникам Великой Отечественной войны и поздравление ветеранов.

Хроника событий 8 мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 8 мая 00.00 - 13.59 >>>

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