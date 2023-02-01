В Бельгии отключен беспокоивший немцев атомный реактор

Бельгия отключила второй реактор АЭС "Тианж" в рамках поэтапного отказа от атомной энергетики. В корпусе реактора несколько лет назад обнаружили трещины, что беспокоило жителей находящегося в 60 км Ахена.

В Бельгии в ночь на среду, 1 февраля, после 40 лет работы был отключен второй реактор атомной электростанции "Тианж" в провинции Льеж. АЭС "Тианж" находится примерно в 60 км от немецкого города Ахен.

Министр по вопросам охраны окружающей среды, защиты природы, ядерной безопасности и защиты прав потребителей Германии Штеффи Лемке (Steffi Lemke) приветствовала решение соседнего государства. Как указала Лемке, остановка реактора "Тианж-2" "гарантирует существенное повышение безопасности для жителей наших двух стран".

Трещины и дефекты в корпусе реактора

Несколько лет назад в корпусе второго реактора электростанции были обнаружены десятки трещин и тысячи дефектов. Правительство Бельгии заверяло, что эксплуатация "Тианж-2" не представляет опасности. Однако публикация данных о трещинах вызвала волну протестов и судебных исков с требованием остановить реактор, причем со стороны не только бельгийцев, но и жителей соседних Нидерландов и Германии. Жителям Ахена местные власти раздавали йодосодержащие препараты на случай радиационной аварии.

В конце сентября 2022 года был отключен один из реакторов бельгийской АЭС "Дул" вблизи Антверпена, имевший ту же конструкцию.

Бельгия отложила отказ от АЭС из-за войны в Украине

Остановка реакторов АЭС "Дул" и "Тианж" - часть программы Бельгии по постепенному отказу от атомной энергетики. В 2003 году был принят закон, согласно которому страна должна была полностью отключить все свои АЭС к 2025 году. Однако в марте прошлого года, на фоне войны в Украине и вызванного ею энергетического кризиса, правительство королевства решило отложить полную реализацию этого плана на 10 лет.

"Мы выбираем определенность в неопределенные времена. Мы решили, что работу двух реакторов ("Дул-4" и "Тианж-3" - Ред.) можно продлить на десять лет", - заявил тогда премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо. Одновременно он пообещал ускорить процесс перехода на возобновляемые источники энергии для укрепления энергетической независимости страны.

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