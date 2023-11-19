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В Беларуси задержали ксендза по делу об измене государству

Даниил Сотников
19 ноября 2023 г.

Объединение "Христианское видение" сообщило о задержании в Беларуси настоятеля костела святого Иосифа в Воложине Генриха Околотовича.

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Костел Святого Симеона и Святой Елены в Минске
Костел Святого Симеона и Святой Елены в МинскеФото: Vadim Rymakov/ITAR TASS/dpa/picture-alliance

В Беларуси задержали католического священника (ксендза) настоятеля костела святого Иосифа в Воложине Генриха Околотовича, сообщило 18 ноября объединение "Христианское видение", которое ведет мониторинг преследований по делам, связанным с религией.

По данным источников объединения, священник был задержан по статье "Измена государству" (ч.1 ст. 356 УК РБ). По ней предусмотрено от семи до пятнадцати лет лишения свободы. Никакой другой информации о причинах задержания священника или официального подтверждения этого не поступало.

Задержанный священник недавно перенес операцию и инфаркт

"Христианское видение" отмечает, что 70-летний священник испытывает проблемы со здоровьем. Он перенес инфаркт, и недавно ему была сделана операция на желудке в связи с онкологическим заболеванием. Околотович нуждается в медицинском наблюдении и постоянном приеме лекарств, пишут правозащитники.

В 2013 году по статье об измене государству обвинялся другой ксендз Владислав Лазарь, напоминает "Христианское видение". Он был задержан летом и полгода провел в СИЗО КГБ, после чего священника отпустили.

В 2022 году настоятель католического костела Андрей Ващук провел в СИЗО 30 суток сначала по обвинению в нарушении законодательства о массовых мероприятиях, а затем за участие в одном из Telegram-чатов, признанных властями "экстремистскими".

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