В Беларуси в связи с протестами возбуждены более 460 уголовных дел

В Беларуси в связи с протестами были возбуждены более 460 уголовных дел в отношении свыше 630 человек, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Беларуси в среду, 17 марта. В суды страны направлены 468 уголовных дел в отношении 631 лица, предположительно связанных с "участием в незаконных массовых мероприятиях и действиях, грубо нарушающих общественный порядок". Фигурантов дел также обвиняют в публичном оскорблении, насилии и угрозе его применения в отношении правоохранителей, осквернении надписями чужого имущества, хулиганстве и надругательстве над государственной символикой. Более 400 человек уже осуждены.

Прокуратура "ориентировала правоохранительные охраны на оперативное установление граждан, совершивших такие правонарушения", в том числе "при помощи автоматизированного оборудования и специализированного программного обеспечения", отмечается в сообщении.

Как указывает Генпрокуратура, "известно, что противоправные деяния совершаются и в Интернет-пространстве". В частности, среди обвиняемых оказались 35-летний житель Гродно, который осенью 2020 года разместил в соцсетях "Одноклассники" и Telegram "оскорбительные комментарии в отношении сотрудников правоохранительных органов из мести за выполнение ими служебных обязанностей", а также минчанка, которая в январе на своей странице "В контакте" опубликовала "сообщения с призывами к террористической деятельности, разжиганию социальной вражды".

Протесты в Беларуси после президентских выборов

Массовые акции протеста против фальсификации результатов голосования вспыхнули в Беларуси после президентских выборов 9 августа, когда ЦИК вновь объявил победителем Александра Лукашенко. Демонстранты требуют проведения новых, честных выборов и освобождения политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих.

В ходе протестов физически пострадали, были арестованы и задержаны тысячи человек, в том числе десятки журналистов. Девять человек погибли. В последнее время протестные акции носят локальный характер.

Представители оппозиции сформировали Координационный совет для передачи власти, однако в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей. Евросоюз ввел санкции в отношении Лукашенко и его окружения.

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