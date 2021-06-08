 В Беларуси ужесточается наказание за экстремистскую деятельность | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 08.06.2021

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Беларусь

В Беларуси ужесточается наказание за экстремистскую деятельность

Большинство изменений, внесенных в УК Беларуси, носят репрессивный характер. На фоне массовых протестов ужесточается наказание, в частности, за нарушение проведения митинга и за деятельность, признанную экстремистской.

Женская акция протеста в Минска, октябрь 2020 г.

Женская акция протеста в Минска, октябрь 2020 г.

На фоне массовых протестов после президентских выборов в Беларуси ужесточается уголовная ответственность по десяткам видов преступлений. Во вторник, 8 июня, правитель страны Александр Лукашенко подписал закон "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности", которым, в частности, изменяются статьи, касающиеся экстремистской деятельности и нарушения правил проведения митинга.

Так, в белорусском законодательстве вводится ответственность за участие и финансирование экстремистской деятельности, которое будет наказываться лишением свободы до пяти лет. До трех лет колонии смогут осудить за неоднократное нарушение закона о митингах.

В УК введены две новые статьи - о содействии экстремистской деятельности (максимальное наказание - 7 лет колонии) и о прохождении обучения или иной подготовки для участия в экстремистской деятельности (до 3 лет).

До пяти лет колонии ожидает тех, кто распространяет в интернете запрещенную информацию, разглашая данные лиц в связи с их служебным положением.

Ужесточено наказание за публичные призывы к незаконным акциям - теперь признанным виновным по этой статье грозит до пяти лет лишения свободы, а не до трех, как ранее.

В тот же день после подписания закон был опубликован на Национальном правовом портале. Некоторые его положения вступают в силу через десять дней после публикации, некоторые - через три месяца.

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    Автор: Наталья Позднякова


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