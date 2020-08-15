В Беларуси сотрудничающий с DW журналист Бураков получил 20 суток ареста

В Беларуси журналист Александр Бураков, сотрудничающий с германской медиакомпанией Deutsche Welle, приговорен к 20 суткам административного ареста по обвинению в "повторном в течение года участии в несанкционированном мероприятии" возле суда Могилевской области 12 мая, сообщила волонтерская правозащитная группа MayDay в своем Telegram-канале в субботу, 15 мая.

В сообщении подчеркивается, что никакого массового мероприятия под стенами суда Могилевской области и вблизи него не было, и суд вынес приговор, основываясь исключительно на свидетельских показаниях сотрудника Ленинского РОВД Василия Корнеенко.

На заседании суда Бураков заявил, что он подвергается пыткам и бесчеловечному обращению в изоляторе УВД Могилевского облисполкома - ему не дают нормально спать уже несколько ночей и регулярно устраивают проверки с раздеванием догола в коридоре. Кроме того, журналисту так и не отдали передачу, которую его родственники принесли в изолятор еще 13 мая. Бураков подтвердил, что начал голодовку протеста.

МИД ФРГ выясняет ситуацию вокруг задержания Буракова

МИД Германии в настоящее время выясняет через посольство ФРГ в Минске обстоятельства задержания в Могилеве Александра Буркова и других независимых журналистов, сообщил корреспондент DW официальный представитель министерства иностранных дел ФРГ Кристофер Бургер (Christofer Burger) 14 мая.

В связи с задержанием в Могилеве Александра Буракова и Владимира Лапцевича и объявлением ими голодовки Бургер вновь заявил о принципиальной позиции Берлина в отношении работы журналистов: власти должны обеспечить свободу СМИ и мнений. Он пояснил, что в первую очередь это означает, что журналисты должны иметь возможность заниматься своей деятельностью "свободно в том числе от репрессий со стороны государства".

"Мы выступаем за это по всему миру, - подчеркнул официальный представитель МИД ФРГ. - В Беларуси после фальсификации результатов прошлогодних президентских выборов имели место масштабные репрессии против представителей СМИ, их временные задержания, что препятствовало выполнению ими профессиональных обязанностей. Это, с точки зрения федерального правительства, неприемлемо и совершенно очевидно нарушает международные обязательства Беларуси".

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