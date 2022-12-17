В Беларуси сообщают о взлете истребителей

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 17 декабря.

На 297-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событийсубботы, 17 декабря (время московское).

Несколько источников сообщили о взлете истребителей в Беларуси

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В Барановичах в воздухи поднялись три истребителя российских ВКС, сообщает Telegram-канал "Беларускi Гаюн" . Еще два боевых самолета - МиГ-31К ВКС РФ с регистрационным номером RF-92215 и МиГ-31К ВКС РФ с регистрационным номером RF-92445 - утром 17 декабря, по данным Telegram-канала, поднялись в воздух с расположенного в Минской области аэродрома совместного базирования Мачулищи войсковой части 06752.

О том, что в Беларуси был зафиксирован "взлет самолетов", сообщил в Telegram также глава Житомирской областной администрации Виталий Бунечко. При этом он призвал украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

По данным украинского информагентства УНИАН , о воздушной тревоге сограждан оповестили также власти Кировоградской, Полтавской, Запорожской, Николаевской, Черниговской, Черкасской, Херсонской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Ровенской, Тернопольской, Киевской областей.

Хроника событий 17 декабря 00.00 - 13.59 >>>

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