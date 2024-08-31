В Беларуси сочли "экстремистским" клип "Ляписа Трубецкого"

В тексте произведения Янки Купалы "Хто ты гэткі?", положенного в основу текста песни "Ляписа Трубецкого", есть строки: "Чем быть хочешь? - Не быть скотом".

Суд Борисовского района Минской области признал "экстремистскими" материалами видеоклип и текст песни панк-рок-группы "Ляпис Трубецкой" "Не быць скотам" ("Не быть скотом") на стихи народного поэта БССР Янки Купалы . Об этом решении, принятом еще 26 января, сообщило в пятницу, 30 августа, белорусское издание "Зеркало".

В тексте произведения Янки Купалы "Хто ты гэткі?" ("Кто ты такой?"), положенного в основу текста песни, есть строки "Чым быць хочаш? - Не быць скотам..." ("Чем быть хочешь? - Не быть скотом"). Оно было написано во время национального пробуждения белорусского народа, когда белорусы стояли на распутье истории и стремились осознать, кто они и каково их место в этом мире. Стихотворение было впервые опубликовано в 1908 году в первой газете на белорусском языке "Наша Ніва".

"Экстремистскими" признали и тексты песен "Не жадаю", "Лукашенко" и "Уходи"

Кроме того, "экстремистскими" были признаны тексты песен "Не жадаю" ("Не желаю"), "Лукашенко" и "Уходи".

"Не быць скотам" впервые было исполнено в ноябре 2011 года. В 2014 году один из основателей группы Сергей Михалок объявил о роспуске "Ляписа Трубецкого". Позднее, после начала войны РФ в Украине, группа возобновила деятельность.

Весной 2023 года Сергей Михалок и его новый "Ляпис Трубецкой" провели очередной тур по странам Европы.