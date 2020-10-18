В Беларуси объявили о формировании народных дружин

Государственные СМИ Беларуси сообщили о создании в стране народных дружин в помощь милиции. В связи со сложившейся в республике ситуацией и необходимостью обеспечения правопорядка на улицах решено начать формирование добровольных дружин, заявил 19 октября в эфире ОНТ начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков.

"Люди к этому сегодня уже приходят. У нас нет народных дружин, но есть добровольные. Есть закон об участии граждан в охране общественного порядка, и любой гражданин (как правило, на предприятиях есть такие дружины) может принять участие в охране общественного порядка вместе с сотрудниками органов внутренних дел", - отметил он.

Одновременно правоохранитель заявил, что в инициативе может участвовать любой совершеннолетний гражданин РБ. Добровольцы будут получать финансовое поощрение.

Тихановская призвала силовиков перейти на сторону народа

Между тем Светлана Тихановская назвала силовикам крайний срок для перехода на сторону народа. "Вы привыкли исполнять приказы. Но должны понимать, что скоро приказы будут звучать от новой, демократической власти. Это неизбежно", - написала она в своем Telegram-канале 20 октября.

Тихановская призвала правоохранителей до 25 октября "встать на сторону народа" и "не исполнять преступные приказы". "Режим знает, что умирает - и пытается разделить свою участь со всеми вами, замарав честь вашей формы. Не допустите этого. Ответственность понесут персонально те, кто совершал преступления. Поголовной люстрации не будет. В новой Беларуси нужна ваша работа, нужна система силовых ведомств", - подчеркнула она.

13 октября Тихановская предъявила действующему президенту страны Александру Лукашенко "народный ультиматум" с требованием не позднее 25 октября объявить о своем уходе в отставку, полностью прекратить насилие на улицах и освободить всех политзаключенных. В противном случае "вся страна мирно выйдет на улицы", и 26 октября "начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах", предупредила она.

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