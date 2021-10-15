В Беларуси объявили о деанонимизации админов и подписчиков "экстремистских" Telegram-каналов

Деанонимизация администраторов и наиболее активных подписчиков белорусских Telegram-каналов и чатов, объявленных экстремистскими, практически завершена, заявил МВД Беларуси в четверг, 14 октября. "Работа по привлечению участников экстремистских формирований к уголовной ответственности будет вестись точечно, с учетом роли каждого участника, исходя из собранных доказательств", - сказано в сообщении.

К экстремистским формированиям будут относиться группы граждан, которые объединились различными способами, включая использование интернет-ресурсов, "в целях создания экстремистских материалов, их популяризации и распространения, а также осуществления иной деятельности, направленной на причинение вреда национальной безопасности нашего государства", заявил начальник отдела Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси (ГУБОПиК) Вячеслав Орловский. По его словам, создатели, организаторы и участники "экстремистских формирований" будут привлекаться к уголовной ответственности по статье 361 УК Беларуси.

Подписчикам "экстремистских" Telegram-каналов грозит уголовная ответственность

13 октября ГУБОПиК МВД Беларуси сообщил, что подписчики Telegram-каналов и чатов, признанных экстремистскими, будут привлекаться к уголовной ответственности как "участники экстремистского формирования". Максимальным наказанием может стать лишение свободы на срок до семи лет. Ведомство намерено действовать, опираясь на принятое 12 октября постановление правительства Беларуси "О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма".

"Документ регламентирует порядок признания групп граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность, в том числе с использованием мессенджеров и соцсетей, экстремистскими формированиями. Следует различать указанную новеллу и существующий порядок признания информационной продукции экстремистскими материалами. В последнем случае необходимо решение суда (предусмотрена административная ответственность), а для признания групп граждан экстремистскими формированиями требуется решение МВД или КГБ (наступает уголовная ответственность)", - говорится в сообщении белорусского МВД от 14 октября.

Более 100 Telegram-каналов в Беларуси признаны экстремистскими

Экстремистскими в Беларуси объявлены более 100 Telegram-каналов, в том числе Nexta Live, Nexta и его логотип, а также сатирический канал Luxta.

В сентябре суд Центрального района Минска признал экстремистским сатирический Telegram-канал "Чай з малинавым варэннем". На тот момент у канала было более 142 тысяч подписчиков. В нем регулярно размещались сатирические картинки, шутки и короткие истории. В ходе протестов, начавшихся в Беларуси после выборов президента в августе 2020 года, авторы канала освещали происходящее в республике и публиковали фото и видео с демонстраций.

Смотрите также:

Смотреть видео 03:52 Союз с Беларусью и духовная скрепа: почему Путин продолжит платить Лукашенко? (10.09.2021)