В Беларуси объявили о деанонимизации админов и подписчиков "экстремистских" Telegram-каналов

Деанонимизация администраторов и наиболее активных подписчиков белорусских Telegram-каналов и чатов, объявленных экстремистскими, практически завершена, заявил МВД Беларуси в четверг, 14 октября. "Работа по привлечению участников экстремистских формирований к уголовной ответственности будет вестись точечно, с учетом роли каждого участника, исходя из собранных доказательств", - сказано в сообщении.
К экстремистским формированиям будут относиться группы граждан, которые объединились различными способами, включая использование интернет-ресурсов, "в целях создания экстремистских материалов, их популяризации и распространения, а также осуществления иной деятельности, направленной на причинение вреда национальной безопасности нашего государства", заявил начальник отдела Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси (ГУБОПиК) Вячеслав Орловский. По его словам, создатели, организаторы и участники "экстремистских формирований" будут привлекаться к уголовной ответственности по статье 361 УК Беларуси.
Подписчикам "экстремистских" Telegram-каналов грозит уголовная ответственность
13 октября ГУБОПиК МВД Беларуси сообщил, что подписчики Telegram-каналов и чатов, признанных экстремистскими, будут привлекаться к уголовной ответственности как "участники экстремистского формирования". Максимальным наказанием может стать лишение свободы на срок до семи лет. Ведомство намерено действовать, опираясь на принятое 12 октября постановление правительства Беларуси "О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма".
"Документ регламентирует порядок признания групп граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность, в том числе с использованием мессенджеров и соцсетей, экстремистскими формированиями. Следует различать указанную новеллу и существующий порядок признания информационной продукции экстремистскими материалами. В последнем случае необходимо решение суда (предусмотрена административная ответственность), а для признания групп граждан экстремистскими формированиями требуется решение МВД или КГБ (наступает уголовная ответственность)", - говорится в сообщении белорусского МВД от 14 октября.
Более 100 Telegram-каналов в Беларуси признаны экстремистскими
Экстремистскими в Беларуси объявлены более 100 Telegram-каналов, в том числе Nexta Live, Nexta и его логотип, а также сатирический канал Luxta.
В сентябре суд Центрального района Минска признал экстремистским сатирический Telegram-канал "Чай з малинавым варэннем". На тот момент у канала было более 142 тысяч подписчиков. В нем регулярно размещались сатирические картинки, шутки и короткие истории. В ходе протестов, начавшихся в Беларуси после выборов президента в августе 2020 года, авторы канала освещали происходящее в республике и публиковали фото и видео с демонстраций.
Смотрите также:
-
Политика Лукашенко в карикатурах
Итоги встречи Путина и Лукашенко: ради финансов поют романсы
Президенты РФ и Беларуси согласовали 28 дорожных карт по интеграции стран. Москва также выделит Минску 630 млн евро кредита. Интеграционная серенада Лукашенко вознаграждена, констатирует Сергей Елкин.
-
Политика Лукашенко в карикатурах
Приговор Марии Колесниковой, или Символ Беларуси при Лукашенко
Один из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова приговорена к 11 годам тюрьмы. Ее ладони, сложенные сердечком, были символом протеста. Теперь Сергей Елкин видит их так.
-
Политика Лукашенко в карикатурах
Как нелегалы из Беларуси попадают в Литву, или Новая должность Лукашенко
ЕС обвиняет Минск в содействии нелегальной миграции беженцев в Литву в ответ на санции Евросоюза. Карикатурист Сергей Елкин о новой должности Александра Лукашенко.
-
Политика Лукашенко в карикатурах
Тимановская на Олимпиаде в Токио: бег с препятствиями от Лукашенко
Бегунью Кристину Тимановскую пытались насильно вывезти из Токио в Беларусь после критики в адрес тренеров. У Лукашенко - свои виды спорта для белорусских олимпийцев, считает Сергей Елкин.
-
Политика Лукашенко в карикатурах
Почему Протасевича и Сапегу Лукашенко отправил под домашний арест?
Задержанные в Беларуси экс-главред Nexta Роман Протасевич и его девушка Софья Сапега переведены из СИЗО под домашний арест. Сергей Елкин о том, что могло стать причиной этого решения.
-
Политика Лукашенко в карикатурах
Зачем Лукашенко приезжал к Путину в Сочи
Прогулка на яхте вряд ли была целью поездки Александра Лукашенко к Владимиру Путину в Сочи. А вот получение 500 млн долларов российского госкредита - другое дело, считает Сергей Елкин.
-
Политика Лукашенко в карикатурах
И "последний" стал первым: новый титул Лукашенко после перехвата Ryanair
После перехвата рейса Ryanair с Романом Протасевичем на борту Александра Лукашенко можно назвать уже не последним, а первым диктатором - и не только в Европе, считает Сергей Елкин.
-
Политика Лукашенко в карикатурах
Облетая Беларусь. Чего добился Лукашенко, посадив Протасевича
После перехвата белорусскими ВВС рейса Ryanair с Романом Протасевичем на борту европейские авиакомпании отказываются летать над Беларусью. Сергей Елкин о последствиях действий Лукашенко.
-
Политика Лукашенко в карикатурах
Лукашенко - лучший друг, или Почему Путин виноват в задержании Протасевича
Вынужденная посадка рейса Ryanair в Минске была совершена с ведома президента России, считают политики в Германии. А может, Путин просто недоглядел за Лукашенко? Версия Сергея Елкина.
-
Политика Лукашенко в карикатурах
Лукашенко и Путин: смотрюсь в тебя, как в зеркало
В Беларуси принудительно посадили самолет, чтобы задержать экс-главреда Nexta Романа Протасевича. Александр Лукашенко и Владимир Путин соревнуются в подавлении несогласных, считает Сергей Елкин.
-
Политика Лукашенко в карикатурах
Трамп и Лукашенко: каждый проигрывает по-своему
Президент США Трамп и белорусский правитель Лукашенко утверждают, что победили на выборах главы государства в своих странах. Сергей Елкин - о существенном различии между ними.
-
Политика Лукашенко в карикатурах
Лукашенко между Путиным и Тихановской
Александр Лукашенко, похоже, не видит выхода из политического кризиса в Беларуси. Карикатурист Сергей Елкин о двух огнях, между которыми оказался белорусский правитель.
-
Политика Лукашенко в карикатурах
Лукашенко в СИЗО: новый формат переговоров с оппозицией
Встреча Лукашенко в СИЗО с арестованными оппозиционерами и новый виток насилия против демонстрантов в Беларуси не оставляют Сергею Елкину иллюзий на счет того, какой язык предпочитает правитель.
-
Политика Лукашенко в карикатурах
Как прошла тайная инаугурация Лукашенко
В Минске прошла тайная инаугурация Александра Лукашенко: о ней не было объявлено заранее, ее не показывали в прямом эфире по ТВ. Сергей Елкин о немногих приглашенных на нее гостях.
-
Политика Лукашенко в карикатурах
Закрытие границ как образ мышления Александра Лукашенко
Александр Лукашенко объявил о намерении закрыть границы Беларуси с Литвой и Польшей. Что конкретно он имел в виду, осталось неясно. Но запреты - это образ его мышления, указывает Сергей Елкин.
-
Политика Лукашенко в карикатурах
Задержание Колесниковой на границе - проблема для Лукашенко?
Член Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова, по сообщениям СМИ, порвала свой паспорт, чтобы избежать депортации из страны. Для кого это проблема, знает Сергей Елкин.
-
Политика Лукашенко в карикатурах
Почему автомат Лукашенко был без рожка с патронами
Президент Беларуси Александр Лукашенко в разгар протестов прилетел в резиденцию в Минске с автоматом - но без магазина. Карикатурист Сергей Елкин о причине "диверсии".
-
Политика Лукашенко в карикатурах
Почему Лукашенко не нравятся исторические символы Беларуси
Тысячи белорусов протестуют против действующего президента Александра Лукашенко. По мнению Сергея Елкина, исторические флаг и герб Беларуси не случайно стали одним из символов протеста.
-
Политика Лукашенко в карикатурах
Забастовки в Беларуси: как Лукашенко встретили на заводе
Александр Лукашенко прилетел на встречу с бастующими рабочими на вертолете. Карикатурист Сергей Елкин о приеме, который ему оказали на заводе в Минске.
-
Политика Лукашенко в карикатурах
Протесты в Беларуси: по ночам наступает время автозаков?
Каждый вечер после выборов президента Беларуси на улицы городов выходят тысячи протестующих. Их жестко разгоняют и задерживают. Сергей Елкин о том, кто наводит страх на белорусов по ночам.
-
Политика Лукашенко в карикатурах
Обращение Тихановской: что осталось за кадром
Светлана Тихановская уехала из Беларуси в Литву. А в интернете появилось видео. На нем она, опустив глаза, призывает белорусов не протестовать. Похоже, Сергей Елкин нашел объяснение этому призыву.
-
Политика Лукашенко в карикатурах
Ночь после выборов в Беларуси: что скрывают усы Лукашенко
После объявления официальных итогов выборов президента тысячи белорусов вышли на улицы в знак протеста. Их жестко разогнал ОМОН. Сергей Елкин о методах борьбы Лукашенко с несогласными.
-
Политика Лукашенко в карикатурах
Кто и почему завидует белорусам? Спроси Лукашенко!
Президент Беларуси Александр Лукашенко в речи ко Дню независимости страны заявил: россияне и украинцы завидуют спокойной жизни белорусов. Позавидовал ей, похоже, и Сергей Елкин.
Автор: Владимир Дорохов