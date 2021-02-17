В Беларуси назвали число женщин-политзаключенных

Накануне 8 марта белорусские правозащитники призвали поддержать женщин, которые оказались жертвами политически мотивированных преследований.
Женщины играют активную роль в протестном движении в Беларуси
В Беларуси 38 женщин признаны политическими заключенными, в том числе несколько журналисток и правозащитниц. Как минимум 49 женщин находятся в местах заключения или под домашним арестом. Такие данные опубликовал белорусский правозащитный центр "Весна" в воскресенье, 7 марта, призвав накануне Международного дня борьбы за права женщин поддержать тех, кто оказался в Беларуси жертвами политически мотивированных преследований.
По данным организации, с начала избирательной кампании на президентских выборах 2020 года против женщин в Беларуси было возбуждено как минимум 141 уголовное дело в связи с их политическими убеждениями. "Как никогда до этого, огромное количество женщин было брошено за решетку по политическим мотивам", - констатируют правозащитники.
Как минимум 17 женщин в стране по решению суда находятся на "домашней химии" (ограничение свободы, при котором осужденный не направляется в исправительное учреждение, но обязан соблюдать ряд правил, в том числе регулярно отмечаться в милиции. - Ред.).
Женщина, приговоренная судом в Беларуси к самому суровому наказанию по политическим мотивам, - гражданка Швейцарии Наталья Херше, задержанная во время так называемого "Блестящего марша" в Минске в сентябре 2020 года. Она получила 2,5 года колонии за то, что "оказала сопротивление с насилием" 22-летнему сотруднику ОМОНа Сергею Кончику.
Женские протесты в Беларуси глазами фотожурналисток
Мейкап и цветы против ОМОНа
Женщины помогли снизить градус насилия со стороны силовиков в первые дни после выборов 2020 года в Беларуси. В Музее современного искусства MO Museum в Вильнюсе проходит выставка "Будущее Беларуси, которое создают женщины". Она отражает взгляд пяти белорусских фотожурналисток на женские протесты. На снимке Ирины Араховской Надя, до этого задержанная на 10 суток, смело смотрит в глаза омоновцу.
Женские протесты в Беларуси глазами фотожурналисток
Подчеркнутая женсвенность
Слева на снимке Надежды Бужан стоит 24-летняя Анна в свадебном платье своей мамы. Этому платью 26 лет - столько, сколько Лукашенко находится у власти. Протесты в Беларуси называют женской революцией еще и потому, что брутальности силовиков белорусы противопоставили мирные, креативные способы выражения своего несогласия.
Женские протесты в Беларуси глазами фотожурналисток
Задержания на "Блестящем марше"
19 сентября 2020 года. В объектив камеры Ирины Араховской попало задержание одной из участниц "Блестящего марша" в Минске. По данным правозащитников, в тот день на женской акции протеста было задержано свыше 300 человек.
Женские протесты в Беларуси глазами фотожурналисток
И студентки, и пенсионерки
Несмотря на задержания и другие репрессии, на уличных акциях протеста можно было увидеть женщин различных возрастов - от студенток до пенсионерок. Самая известная пожилая участница и самая бесстрашная - 74-летняя Нина Багинская в одежде исторической национальной расцветки. Снимок Виолетты Савчиц сделан в августе у Комаровского рынка в Минске, куда женщины вышли с цветами против насилия.
Женские протесты в Беларуси глазами фотожурналисток
Солидарность с теми, кого заставляют молчать
Музей в Вильнюсе организовал выставку в знак поддержки белорусов на их нелегком пути к свободе. Мэр города Ремигиюс Шимашюс подчеркнул, что Вильнюс стал убежищем для белорусских соседей. Литва открыла гуманитарный коридор для пострадавших от репрессий. Туда вынуждена была уехать и экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская.
Женские протесты в Беларуси глазами фотожурналисток
Личная борьба за свободу
По случаю открытия экспозиции Светлана Тихановская подчеркнула, что эта выставка для белорусских женщин, которые стояли на передовой протестов. "Мы все действовали с одной целью - восстановить свободу в Беларуси. Для многих эта борьба стала личной", - заявила политик. На фото Ольги Шукайло - акция протеста в центре Минска.
Женские протесты в Беларуси глазами фотожурналисток
Широкая огласка
Несмотря на локдаун и закрытые музеи, в Вильнюсе нашли способ сделать фотографии с женских протестов в Беларуси доступными для всех. Снимки белорусских фотожурналисток показывают не в выставочном зале, а проецируют на стену музея МО в центре города.
Женские протесты в Беларуси глазами фотожурналисток
Поцелуй за демократию
Женщины стали символом протестов в Беларуси, подчеркивают в музее современного искусства MO. Они мужественно выступают против патриархального режима и его репрессий. Представленные на выставке работы - аутентичная хроника. Посмотреть ее можно и онлайн, совершив виртуальную экскурсию на сайте mo.lt
Женские протесты в Беларуси глазами фотожурналисток
Опасная работа
Выставка в Вильнюсе будет работать до 4 марта. Помимо снимков на ней представлены и видео, которые рассказывают о работе журналистов на уличных акциях протеста. Работе, за которую в Беларуси грозит преследование со стороны властей, как это показал случай Катерины Андреевой и Дарьи Чулцовой. Журналисткам Белсата дали два года колонии.