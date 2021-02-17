 В Беларуси назвали число женщин-политзаключенных | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 07.03.2021

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Беларусь

В Беларуси назвали число женщин-политзаключенных

Накануне 8 марта белорусские правозащитники призвали поддержать женщин, которые оказались жертвами политически мотивированных преследований.

Женщины во время одной из протестных акций в Минске, сентябрь 2020

Женщины играют активную роль в протестном движении в Беларуси

В Беларуси 38 женщин признаны политическими заключенными, в том числе несколько журналисток и правозащитниц. Как минимум 49 женщин находятся в местах заключения или под домашним арестом. Такие данные опубликовал белорусский правозащитный центр "Весна" в воскресенье, 7 марта, призвав накануне Международного дня борьбы за права женщин поддержать тех, кто оказался в Беларуси жертвами политически мотивированных преследований.

По данным организации, с начала избирательной кампании на президентских выборах 2020 года против женщин в Беларуси было возбуждено как минимум 141 уголовное дело в связи с их политическими убеждениями. "Как никогда до этого, огромное количество женщин было брошено за решетку по политическим мотивам", - констатируют правозащитники.

Как минимум 17 женщин в стране по решению суда находятся на "домашней химии" (ограничение свободы, при котором осужденный не направляется в исправительное учреждение, но обязан соблюдать ряд правил, в том числе регулярно отмечаться в милиции. - Ред.).

Женщина, приговоренная судом в Беларуси к самому суровому наказанию по политическим мотивам, - гражданка Швейцарии Наталья Херше, задержанная во время так называемого "Блестящего марша" в Минске в сентябре 2020 года. Она получила 2,5 года колонии за то, что "оказала сопротивление с насилием" 22-летнему сотруднику ОМОНа Сергею Кончику.

Список женщин, признанных правозащитным сообществом Беларуси, политзаключенными, опубликован на сайте ПЦ "Весна".

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    Автор: Кристине Ленен, Янина Мороз


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