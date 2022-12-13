  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Министерство иностранных дел Беларуси (фото из архива)
МИД Беларуси (фото из архива)Фото: DW/E. Daneyko
ПолитикаБеларусь

В Беларуси назначили нового главу МИД и командующего ВВС

Жан Рофе
40 мин. назад

Сергей Алейник возглавил МИД Беларуси после внезапной смерти Владимира Макея. Новым командующим военно-воздушными силами республики стал Андрей Лукьянович.

https://p.dw.com/p/4Krxk

Правитель Беларуси Александр Лукашенко произвел кадровые назначения в руководстве министерства иностранных дел и вооруженных сил. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщило агентство БЕЛТА.

Министром иностранных дел Беларуси назначен Сергей Алейник, который до этого работал во внешнеполитическом ведомстве на посту первого замминистра. Командующим военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны ВС Беларуси стал Андрей Лукьянович. Прежде он занимал должность заместителя командующего ВВС и войсками ПВО - начальника авиации.

Предыдущий глава МИД Беларуси Владимир Макей внезапно скончался на 65-м году жизни 26 ноября. О причине и обстоятельствах смерти не сообщались.

Смотрите также:

Беларусь 2023: станет ли новый год последним для Лукашенко

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Диктатура и бизнес: стоит ли вести дела в Беларуси?

Диктатура и бизнес: стоит ли вести дела в Беларуси?

Международные компании, такие как H&M, Zara и McDonalds, одна за другой приостанавливают деятельность или вовсе уходят с рынка Беларуси. Сотрудничество с РБ прекратила и IKEA, что, однако, не уберегло ее от скандала: европейские СМИ уличили ее в использовании труда заключенных в стране. Насколько выгодно сотрудничество с белорусским режимом? И в каких условиях работают заключенные?
Политика25 ноября 2022 г.44:01 мин.
external

Крест на крест: кто вышивает белорусских политических заключенных

Крест на крест: кто вышивает белорусских политических заключенных

Что объединяет дипломата из Швеции, художницу-крафтистку из США и гендерную исследовательницу из Беларуси? Все они рассказывают истории политзаключенных в форме национальной белорусской вышивки. DW пообщалась с участниками проекта "Framed in Belarus" Руфины Базловой и узнала больше об их опыте.
Культура15 ноября 2022 г.10:02 мин.

Telegram-канал агентства БЕЛТА

Сообщение в Telegram-канале агентства БЕЛТА
t.me
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Флаги ЕС

Страны ЕС поддержали 18 млрд евро помощи Украине

Конфликты1 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Ведущие DW Новости Шоу Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Чем обстреляли Мелитополь? DW Шоу

Чем обстреляли Мелитополь? DW Шоу

Политика22 ч. назад61:43 мин.
Скриншот странички в соцсети "Вконтакте" "Русского дома" в Гомеле

Русские дома в Беларуси: в чем проблема?

Русские дома в Беларуси: в чем проблема?

Общество5 ч. назад
Александр Лукашенко посещает одну из больниц, октябрь 2021 года

Почему в Беларуси наблюдается дефицит медиков?

Почему в Беларуси наблюдается дефицит медиков?

Здоровье11 ч. назад
Маркировка Made in Germany и флаг Германии

В Россию поступает все меньше товаров из Германии

В Россию поступает все меньше товаров из Германии

Экономика и бизнес22 ч. назад
Вице-председатель Европарламента Ева Кайли и министр труда Катара Али бин Самих Аль-Марри в Катаре, 31 октября 2022 года

Коррупция в Европарламенте: все о скандале с Катаром и ЧМ

Коррупция в Европарламенте: все о скандале с Катаром и ЧМ

Коррупция22 ч. назад
Спасатели возле дома в поселке городского типа Тымовское на Сахалине, рухнувшего после взрыва газа

Техногенные катастрофы в РФ в 2022 году: взрывы, пожары, падения самолетов

Техногенные катастрофы в РФ в 2022 году: взрывы, пожары, падения самолетов

Катастрофы23 ч. назад10 фото
На главную страницу