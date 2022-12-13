В Беларуси назначили нового главу МИД и командующего ВВС
Жан Рофе
40 мин. назад
Сергей Алейник возглавил МИД Беларуси после внезапной смерти Владимира Макея. Новым командующим военно-воздушными силами республики стал Андрей Лукьянович.
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Правитель Беларуси Александр Лукашенко произвел кадровые назначения в руководстве министерства иностранных дел и вооруженных сил. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщило агентство БЕЛТА.
Министром иностранных дел Беларуси назначен Сергей Алейник, который до этого работал во внешнеполитическом ведомстве на посту первого замминистра. Командующим военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны ВС Беларуси стал Андрей Лукьянович. Прежде он занимал должность заместителя командующего ВВС и войсками ПВО - начальника авиации.