В Беларуси назначили нового главу МИД и командующего ВВС

Правитель Беларуси Александр Лукашенко произвел кадровые назначения в руководстве министерства иностранных дел и вооруженных сил. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщило агентство БЕЛТА .

Министром иностранных дел Беларуси назначен Сергей Алейник, который до этого работал во внешнеполитическом ведомстве на посту первого замминистра. Командующим военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны ВС Беларуси стал Андрей Лукьянович. Прежде он занимал должность заместителя командующего ВВС и войсками ПВО - начальника авиации.

Предыдущий глава МИД Беларуси Владимир Макей внезапно скончался на 65-м году жизни 26 ноября. О причине и обстоятельствах смерти не сообщались.

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