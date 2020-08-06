 В Беларуси - основной день президентских выборов | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 09.08.2020

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Беларусь

В Беларуси - основной день президентских выборов

В выборах президента Беларуси участвуют пять кандидатов. Главной соперницей Лукашенко, правящего страной с 1994 года, стала жена арестованного блогера Светлана Тихановская.

Один из избирательных участков в Минске

В Республике Беларусь начался основной день голосования на президентских выборах. Избирательные участки открыты с 8 до 20 часов в воскресенье, 9 августа. Около 6,8 миллиона белорусов могут проголосовать на 5767 участках, 44 из них - за пределами страны. В частности, в России открыты участки в диппредставительствах Беларуси в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде.

С 4 до 8 августа могли проголосовать белорусские избиратели, у которых нет возможности это сделать в основной день выборов. По данным ЦИК, явка за четыре дня составила 41,7 процента - наиболее высокий показатель за всю историю выборов в Беларуси. А в Гомельской области, судя по официальным данным, выборы вообще уже состоялись - 54,44 процента.

По мнению независимых наблюдателей, показатели явки на досрочном голосовании была очевидно завышены, кроме того, сообщалось о нарушениях.

Между тем, как заявила утром 9 августа в эфире телеканала "Беларусь 1" глава ЦИК Лидия Ермошина, власти готовы установить пропускной режим на избирательных участках, "…ибо в вечерние часы, по крайней мере оппоненты власти, обещают скопление людей".

Тихановская - главная соперница Лукашенко на выборах

Мария Колесникова, Светлана Тихановская, Вероника Цепкало

Мария Колесникова, Светлана Тихановская, Вероника Цепкало на одном из митингов в Минске

Избирательная кампания сопровождалась массовыми протестами сторонников оппозиции. Основное внимание в ее ходе было приковано к оппозиционному кандидату Светлане Тихановской, которая называет себя символом перемен в Беларуси. В поддержку жены арестованного блогера Сергея Тихановского проходили многотысячные митинги по всей стране, ее поддержали и оппозиционные кандидаты, которых ЦИК отказался регистрировать для участия в выборах.

Наиболее близкими ее соратниками во время избирательной кампании стали Мария Колесникова - координатор штаба одного из главных соперников Лукашенко Виктора Бабарико, а также Вероника Цепкало – жена экс-главы Парка высоких технологий Валерия Цепкало. ЦИК отказался регистрировать Виктора Бабарико и Валерия Цепкало в качестве кандидатов в президенты.

Вечером накануне выборов Тихановская покинула свою квартиру в целях безопасности. За несколько часов до завершения досрочного голосования она также выступила с очередным обращением к гражданам, призвав их не допустить насилия. Кроме того, она обратилась к силовикам с просьбой "не выполнять преступные приказы". 8 августа были задержаны представительницы ее команды Мария Колесникова и Мария Мороз, а также многочисленные активисты в Минске, Гомеле, Бресте, Гродно и других городах.

На Октябрьской площади белорусской столицы вечером было задержано не менее 20 пешеходов, приветствовавших автомобилистов, которые проводили акцию солидарности - сигналили и выставляли в окна руки с белыми браслетами.

Кандидаты в президенты Беларуси

Кроме действующего президента страны Александра Лукашенко и Светланы Тихановской, ЦИК страны зарегистрировал для участия в выборах экс-депутата Анну Канопацкую, лидера кампании "Говори правду" Андрея Дмитриева и главу партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергея Черечня.

Кандидат будет признан избранным президентом, если его поддержат более половины избирателей, участвовавших в голосовании. Второй тур президентских выборов в Беларуси проводился лишь однажды - в 1994 году. В остальных случаях уже в первом туре с большим отрывом побеждал Лукашенко. На предыдущих выборах в 2015 году он набрал 83,5 процента голосов при 87-процентной явке. Лукашенко руководит страной с 1994 года. Это самый продолжительный срок пребывания на выборном посту среди всех европейских глав государств.

Выборы проходят без участия международных наблюдателей. ПАСЕ и ОБСЕ не стали направлять свои миссии в Беларусь. Ссылаясь на пандемию, ЦИК Беларуси допустил не более трех наблюдателей на один участок, первыми в списке идут пропрезидентские наблюдатели.

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  • Владимир Путин и Александр Лукашенко смотрят в разные стороны

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    Автор: Владимир Дорохов, Екатерина Крыжановская


Смотреть видео 03:42

Чем закончатся выборы в Беларуси?

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