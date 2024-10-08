В Беларуси начато новое крупное дело против оппозиционеров

В списке подозреваемых числятся 45 человек. Их обвиняют в попытке разработать план срыва выборов в Беларуси в предстоящем году.

Следственный комитет (СК) Беларуси возбудил новое крупное уголовное дело против оппонентов белорусского правителя Александра Лукашенко. Его фигурантами стали 45 человек, их имущество арестовано, сообщила утром во вторник, 8 октября, пресс-служба СК.

Дело возбуждено из-за "Платформы 2025" - документа, принятого белорусскими демократическими силами на конференции "Новая Беларусь" в Вильнюсе в августе. В нем говорится, что Лукашенко "преступно удерживает власть", госструктуры Беларуси не легитимны проводить выборы, а главные задачи "Платформы 2025" -"объединение усилий для освобождения политзаключенных и прекращения репрессий в Беларуси".

СК Беларуси обвиняет фигурантов дела в "попытке разработать план по срыву выборов в 2025 году". "Платформа 2025" была создана для "посягательства на конституционный строй, вмешательство извне во внутренние дела, навязывания политического курса, противоречащего национальным интересам нашей страны, деструктивного информационного воздействия, дискредитации либо срыва электоральной кампании, нагнетания напряженности и противостояния в обществе", - утверждает следствие.

"День достоинства - 2024"

Кроме того, Следственный комитет Беларуси сообщил, что установлены "еще 22 лица, которые присоединились к деятельности (лидера оппозиции - Ред.) Тихановской и ее сторонников по захвату государственной власти в Республике Беларусь неконституционным путем". Все они признаны подозреваемыми.

В СК также объявили о возбуждении уголовного дела против участников уличных собраний в рамках "Дня достоинства - 2024", которые были организованы к очередной годовщине белорусских протестов и прошли "в городах Чехии, Украины, Финляндии, Польши, Латвии, Литвы, Германии, Грузии, США и еще некоторых стран".

Как утверждают следователи, мероприятия были организованы для "подрыва авторитета Республики Беларусь на международной арене, компрометации действующего руководства страны".

Дело против Координационного совета белорусской оппозиции

Следственный комитет Беларуси в мае возбудил масштабное дело в отношении 257 участников выборов в Координационный совет белорусской оппозиции. Эта структура была сформирована во время массовых протестов против переизбрания Лукашенко в августе 2020 года, чтобы преодолеть политический кризис в стране. Фигурантов дела, в числе прочего, обвинили в попытке захвата власти.

Президентские выборы в Беларуси должны пройти не позднее 20 июля 2025 года. Дата голосования пока не назначена. По неофициальным данным объединения бывших силовиков Беларуси Belpol, выборы могут состояться 23 февраля. Александр Лукашенко выразил намерение баллотироваться на новый срок.