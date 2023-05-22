В Беларуси начался суд над сыном оппозиционера Бабарико

Эдуард Бабарико - сын претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико. Эдуард уже почти три года находится за решеткой.

В Минском областном суде в понедельник, 22 мая, начался судебный процесс по делу Эдуарда Бабарико - сына бывшего претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико. Эдуард был руководителем инициативной группы своего отца, когда тот безуспешно пытался зарегистрироваться кандидатом в президенты.

Эдуарда Бабарико обвиняют сразу по четырем статьям уголовного кодекса Беларуси - в организации массовых беспорядков, уклонении от уплаты налогов и сборов, легализации средств, полученных преступным путем, а также в разжигании вражды или розни. Правозащитники считают эти обвинения политически мотивированными и средством оказать давление на Бабарико-старшего.

Местонахождение Бабарико-отца неизвестно

Отец и сын Бабарико были задержаны 18 июня 2020 года. В июле 2021 года Виктор Бабарико был приговорен к 14 годам лишения свободы. Суд признал его виновным в получении взятки в особо крупном размере и в легализации средств, полученных преступным путем.

Эдуард находился под стражей без суда уже почти три года. О судьбе самого Виктора Бабарико ничего не известно уже месяц. Ранее сообщалось, что в ночь с 24 на 25 апреля его увезли из СИЗО Новополоцка в больницу.

12 мая правозащитники сообщили, что Бабарико-отец больше не приписан к своему отряду в новополоцкой колонии, а позднее - что его, судя по всему, перевели в тюремную больницу при СИЗО-1 в Минске. Ни адвокаты, ни родные не смогли увидеться с Виктором Бабарико.

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