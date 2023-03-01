  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Валерий Цепкало в интервью DW (фото из архива)
Валерий Цепкало в интервью DW (фото из архива)Фото: Nikita Batalow/DW
ПолитикаБеларусь

В Беларуси начался суд над оппозиционером Валерием Цепкало

Сергей Ромашенко
12 мин. назад

Судебный процесс проходит заочно, поскольку Цепкало находится за границей. В 2020 году он пытался баллотироваться в президенты Беларуси, но ему отказали в регистрации.

https://p.dw.com/p/4O6jk

В Минске в среду, 1 марта, начался заочный суд над оппозиционером Валерием Цепкало -  участником президентской кампании 2020 года. Суд проходит заочно, поскольку политик и экс-глава Парка высоких технологий (ПВТ) скрывается за границей от преследований.

Белорусские власти обвиняют Цепкало сразу по 11 уголовным статьям. Они касаются и его политической деятельности, и предполагаемых нарушений, допущенных во время работы в ПВТ.

Среди обвинений, предъявленных Цепкало, - получение взятки, злоупотребление служебными полномочиями, призывы к захвату власти, создание экстремистского формирования, дискредитация Беларуси и клевета и оскорбление в адрес белорусского правителя Александра Лукашенко.

Спецпроизводство в отношении Цепкало

Дело Валерия Цепкало слушается в рамках так называемого спецпроизводства, которое открывают в отношении обвиняемого, находящегося за пределами Беларуси. Интересы Цепкало на судебном заседании представляет адвокат.

Валерий Цепкало стал известен в середине 90-х как один из руководителей предвыборного штаба Лукашенко на президентских выборах 1994 года. После победы Лукашенко он вошел в круг государственной элиты, в числе прочего занимал посты замглавы МИД Беларуси и посла Беларуси в США и Мексике. Широкую известность Цепкало приобрел после открытия Парка высоких технологий, который он возглавлял более десяти лет.

Весной 2020 года Валерий Цепкало заявил о желании баллотироваться в президенты, но ему отказали в регистрации. Тогда жена Цепкало Вероника вошла в предвыборный штаб Светланы Тихановской. После спорных выборов, победу на которых, по официальным данным, одержал Лукашенко, семья Цепкало уехала из Беларуси. В эмиграции они занялись созданием политических структур, направленных на борьбу с режимом Лукашенко.

Смотрите также:

Валерий и Вероника Цепкало: Лукашенко уйдет в 2021 году

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Женщины против Лукашенко: что стало с активистками протеста?

Женщины против Лукашенко: что стало с активистками протеста?

Год назад женские марши, цепи солидарности и триумвират Тихановской, Колесниковой и Цепкало стали символами белорусской революции. Что стало с женским протестом год спустя? Как белоруски борются с режимом Лукашенко в Беларуси и из-за границы? Как помогают женщинам-политзаключенным и попавшим под репрессии? И кто она - женщина в новой Беларуси?
Политика3 сентября 2021 г.44:21 мин.
external

Мария Колесникова: "У Лукашенко нет выбора, а Тихановская - герой"

Мария Колесникова: "У Лукашенко нет выбора, а Тихановская - герой"

Мария Колесникова возглавляет штаб незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико. После его ареста она поддержала Светлану Тихановскую, став лицом протеста против Лукашенко.
Политика14 августа 2020 г.15:24 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Киев в декабре 2022 года

Кулеба: Провал зимнего террора стал пятым поражением Путина

Конфликты28 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Жители Молдовы столкнулись с резким подорожанием продуктов питания и энергоресурсов. Фото с акции протеста 16 ноября 2022 года

Политик из ФРГ: Молдова расколота, но власть в ней стабильна

Политик из ФРГ: Молдова расколота, но власть в ней стабильна

Политика20 ч. назад
Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Беспилотники атакуют РФ. Путин: новое расследование. DW Шоу

Беспилотники атакуют РФ. Путин: новое расследование. DW Шоу

Политика20 ч. назад59:38 мин.
Александр Лукашенко и Наталья Кочанова

Кто такая Наталья Кочанова, которая при ЧП заменит Лукашенко

Кто такая Наталья Кочанова, которая при ЧП заменит Лукашенко

Политика9 ч. назад
Социальные магазины под маркой "МериШор" в Молдове

"Раскачать Молдову". Партия "Шор" и "тарифные протесты"

"Раскачать Молдову". Партия "Шор" и "тарифные протесты"

Политика17 ч. назад
Школа №134 в центре Харькова после боев (фото - февраль 2023 года)

Как армия РФ прорвалась в Харьков - воспоминания очевидцев

Как армия РФ прорвалась в Харьков - воспоминания очевидцев

Конфликты23 ч. назад
Акция протеста в Минске, октябрь 2020 года

Белорусское поколение протеста: кто против Лукашенко

Белорусское поколение протеста: кто против Лукашенко

Общество28 февраля 2023 г.
На главную страницу