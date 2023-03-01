В Беларуси начался суд над оппозиционером Валерием Цепкало

Судебный процесс проходит заочно, поскольку Цепкало находится за границей. В 2020 году он пытался баллотироваться в президенты Беларуси, но ему отказали в регистрации.

В Минске в среду, 1 марта, начался заочный суд над оппозиционером Валерием Цепкало - участником президентской кампании 2020 года. Суд проходит заочно, поскольку политик и экс-глава Парка высоких технологий (ПВТ) скрывается за границей от преследований.

Белорусские власти обвиняют Цепкало сразу по 11 уголовным статьям. Они касаются и его политической деятельности, и предполагаемых нарушений, допущенных во время работы в ПВТ.

Среди обвинений, предъявленных Цепкало, - получение взятки, злоупотребление служебными полномочиями, призывы к захвату власти, создание экстремистского формирования, дискредитация Беларуси и клевета и оскорбление в адрес белорусского правителя Александра Лукашенко.

Спецпроизводство в отношении Цепкало

Дело Валерия Цепкало слушается в рамках так называемого спецпроизводства, которое открывают в отношении обвиняемого, находящегося за пределами Беларуси. Интересы Цепкало на судебном заседании представляет адвокат.

Валерий Цепкало стал известен в середине 90-х как один из руководителей предвыборного штаба Лукашенко на президентских выборах 1994 года. После победы Лукашенко он вошел в круг государственной элиты, в числе прочего занимал посты замглавы МИД Беларуси и посла Беларуси в США и Мексике. Широкую известность Цепкало приобрел после открытия Парка высоких технологий, который он возглавлял более десяти лет.

Весной 2020 года Валерий Цепкало заявил о желании баллотироваться в президенты, но ему отказали в регистрации. Тогда жена Цепкало Вероника вошла в предвыборный штаб Светланы Тихановской. После спорных выборов, победу на которых, по официальным данным, одержал Лукашенко, семья Цепкало уехала из Беларуси. В эмиграции они занялись созданием политических структур, направленных на борьбу с режимом Лукашенко.

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