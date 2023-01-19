В Беларуси МиГ-31 был вынужден экстренно завершить полет

На 330-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.DW следит за развитием событий четверга, 19 января (время московское).

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Министр обороны США Ллойд Остин во время визита в Берлин будет "давить на немцев", чтобы те разрешили передать Украине немецкие боевые танки Leopard и Киев получил возможность "в решающий момент" противостоять возможному российскому наступлению весной, сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона. "Германия остается одним из наших самых важных союзников, и я хотел бы поблагодарить правительство этой страны за все, что оно сделало для укрепления обороноспособности Украины", - заявил в Берлине сам Остин, не став ничего говорить о вопросе поставок танков.

Новый министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) ранее подтвердил готовность Германии оказывать поддержку Украине. "Вместе с нашими партнерами мы продолжим поддерживать Украину в ее борьбе за свободу и территориальную независимость и суверенитет", - заявил он перед встречей с Остином. На военной авиабазе Рамштайн в Германии 20 января состоится очередная конференция западных союзников по оказанию помощи Украине. Ожидается, что поставка Киеву новых видов вооружений, в том числе танков Leopard, может стать ключевой темой встречи.

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Во время полетов над Молодечненским районом Минской области российский сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31К был вынужден экстренно вернуться на аэродром "Мачулищи", передает аналитический проект "Беларускі Гаюн". По его сведениям, у самолета загорелся один из двигателей. Возгорание сопровождалось звуком, который многие ошибочно приняли за взрыв. О том, что в небе был слышен сильный взрыв, от которого затряслись окна в домах, сообщили, в частности, многие жители города Молодечно и его пригородов. Информацию в взрыве в небе над Белорусью распространили и некоторые украинские Telegram-каналы.

Между тем, как пишет "Беларускі Гаюн", речь идет не о взрыве, а о помпаже самолетного двигателя. Помпаж - это особый режим работы, при котором происходит нарушение газодинамической устойчивости двигателя, чреватое его разрушением прямо во время полета. В сообщении проекта говорится, что инцидент произошел с МиГ-31К под регистрационным номером RF-95194, у которого 25 декабря 2022 года при попытке взлета с аэродрома в Мачулищах уже загорался двигатель.

Самолеты МиГ-31 являются основными носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал", которыми Россия уже обстреливала Украину.

Хроника событий 19 января 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 18 января 14.00 - 23.59 >>>

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