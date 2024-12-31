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В Беларуси ксендза впервые с 1990-х приговорили к сроку

Николай Линке
31 декабря 2024 г.

Католический священник Генрих Околотович осужден на 11 лет лишения свободы за "измену государству". Это первый подобный приговор в Беларуси после распада СССР.

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Здание суда Минского района в Минске
Здание одного из судов в Минске (иллюстративное фото)Фото: Stringer/AA/picture alliance

Минский областной суд приговорил католического священника Генриха Околотовича к 11 годам лишения свобюды в колонии по обвинению в "измене государству". Об этом сообщил в понедельник, 30 декабря, белорусский портал "Католик Life".

По его данным: у 64-летнего Околотовича - настоятеля костела в городе Воложин близ Минска - врачи обнаружили тяжелое заболевание. До суда ксендз провел один год в следственном изоляторе (СИЗО) КГБ Беларуси. Кроме того, силовики изъяли деньги прихода.

Суд был закрытым, суть обвинений, предъявленных Генриху Околотовичу, осталась неясной. "Католик Life" писал, что его обвинили в "причинении государству ущерба" на 1 млн евро. По другим данным, священник якобы передал кому-то секретную информацию. Сам Околотович не признал себя виновным. Вместе с ним по этому же делу задержали двух местных жителей. Затем их отпустили, но о деле они ничего не смогли рассказать. Официальной информации о приговоре нет. Государственные белорусские СМИ о нем не пишут.

Первый приговор ксендзу после распада СССР

"Впервые в Беларуси со времен коммунистического режима католического священника судили по уголовной политической статье. Верующие также узнали, что ни митрополит, ни другие архиереи, ни священники, ни секретарь апостольской нунциатуры не пришли к приговору", - пишет „Католик Life". "Страх больше, чем в 1930-е годы. Тогда, наверное, было больше солидарности", - сказал порталу один из верующих.

"Впервые с момента падения коммунистического режима католический священник в Беларуси был осужден по уголовным обвинениям, которые выдвигаются против политических заключенных, - цитирует телеканал Euronews представителя правозащитного центра "Весна" Павла Сапелко. - Суровый приговор призван запугать и заставить замолчать сотни других священников в преддверии январских президентских выборов".

Генрих Околотович родился в деревне Новая Мышь Белорусской ССР, подпольно учился на священника, окончил семинарию в Риге. Еще в советские времена он помогал возрождать католическую церковь в Беларуси. И на работе, и в быту ксендз говорил по-белорусски. В письмах из СИЗО он писал, что надеется на заступничество папы римского

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