В Беларуси главу партии "Зеленые" арестовали на 15 суток

Председатель белорусской партии "Зеленые" Дмитрий Кучук арестован на 15 суток по обвинению в нарушении порядка организации и проведения массовых мероприятий. Об этом сообщает белорусский правозащитный центр "Весна" во вторник, 27 апреля, со ссылкой на решение Фрунзенского районного суда Минска.

Интересы политика на суде представлял предоставляемый государством адвокат, рассказала порталу Tut.by замглавы партии Ольга Харламова. До сих пор неизвестно, где сейчас находится Кучук и в связи с чем конкретно связано дело, по которому он был арестован.

Накануне в офис партии в Минске, где Кучук находился один, пытались проникнуть неизвестные. После этого Кучук перестал выходить на связь, стал недоступен также телефон офиса "Зеленых".

Отказ в проведении "Чернобыльского шляха"

Ранее "Зеленые" вошли в оргкомитет по проведению 26 апреля "Чернобыльского шляха" - ежегодной демонстрации памяти жертв Чернобыльской катастрофы. Но власти Минска отказали в проведении акции, сославшись на меры безопасности в условиях пандемии COVID-19, нарушениями при анонсировании акции со стороны организаторов, а также отсутствием у них договоров с различными городскими службами. При этом Кучук рассказал, что из всех служб, к которым обратились организаторы, ответ они получили только от скорой помощи, отмечает Tut.by.

Массовые акции протеста в Беларуси

Протесты в Минске осенью 2020 года

27 марта в Беларуси начались первые с начала 2021 года массовые акции протеста против фальсификаций на последних выборах президента страны. В августе 2020 года, после того как ЦИК объявил победителем выборов с результатом более 80 процентов голосов Александра Лукашенко, по всей Беларуси начались мирные массовые выступления. В связи с тем что мирные демонстрации были жестко разогнаны силовиками, к требованиям протестующих вскоре добавились призывы прекратить полицейское насилие.

Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, которую многие белорусы считают истинным победителем выборов, под давлением власти была вынуждена покинуть страну. В настоящий момент она ведет активную деятельность за границей, призывая мировых лидеров оказать поддержку демократическому движению в Беларуси.

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