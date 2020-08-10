МВД Беларуси сообщило о двух наездах на милиционеров

В Беларуси в городе Барановичи неизвестный на автомобиле сбил милиционера и попытался скрыться, сообщили вечером в среду, 12 августа, в МВД Беларуси. Преследующие его сотрудники ГАИ "использовали оружие, прострелив колесо", но совершивший наезд мужчина сумел скрыться, бросив поврежденную машину.

Незадолго до этого в Минске, по данным министерства, был сбит сотрудник ГАИ, водитель попытался скрыться, преследуя его, милиция тоже применила оружие, после чего он был задержан. В МВД Беларуси заявили, что за двое суток произошло не менее восьми наездов автомобилей на силовиков.

Ранее, 10 августа, в Telegram-каналах, передающих информацию о ходе протестов в Беларуси, получило распространение видео, на котором быстро двигающийся автозак наезжает на протестующих. Один из мужчин упал под колеса грузовика. Позже представители правозащитного центра "Весна" сообщили о гибели сбитого человека, но МВД не подтвердило эту информацию.

Двое скончавшихся во время протестов

О смерти задержанного во время протестов в Гомеле молодого человека сообщило белорусское издание Onliner. По данным издания, мужчина 1995 года рождения был задержан еще 9 августа и арестован на 10 суток, но после суда ему стало плохо, а в ночь на 12 августа он скончался. Для установления причин смерти назначена экспертиза, СК проводит проверку произошедшего.

Ранее, 11 августа, МВД Беларуси сообщило о первом погибшем в Минске, который "в ходе противостояния со спецназом" пытался бросить неустановленное взрывное устройство, но оно взорвалось у него в руке, и "мужчина получил травмы несовместимые с жизнью". По официальным данным, за время протестов задержаны около шести тысяч человек.

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