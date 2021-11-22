В Беларуси дело россиянина Егора Дудникова передано в суд

Прокуратура Минска передала в суд дело 21-летнего россиянина Егора Дудникова, который был арестован в Беларуси по делу о "разжигании социальной вражды и призывах к действиям, вредящим национальной безопасности", сообщила в понедельник, 22 ноября, пресс-служба ведомства. Адвокат Антон Гашинский в интервью "Новой газете" подтвердил, что речь идет именно о Дудникове. Он пообещал добиваться выдачи своего подзащитного в Россию, если того признают виновным.

"В случае осуждения Дудникова и назначения ему наказания в Беларуси мы будем добиваться его экстрадиции в Российскую Федерацию. Со мной заключено соглашение как с российским адвокатом на работу по его экстрадиции", - сказал Гашинский.

Обвинения против Дудникова

По версии следствия, Егор Дудников с января по май текущего года "разместил не менее 55 озвученных им голосовых сообщений побудительного характера" в Telegram-канале для "нагнетания напряженности и конфликтности в обществе и государстве".

"Своими сообщениями обвиняемый разжигал социальную вражду и рознь по признаку профессиональной принадлежности. Формировал отрицательный образ представителей власти и неприязнь к ним. Склонял граждан к запланированным противоправным действиям. Призывал к захвату государственной власти, насильственному изменению конституционного строя, возникновению массовых беспорядков с насилием", - указывается в сообщении пресс-службы минской прокуратуры.

Егор Дудников был задержан 5 мая в Минске. Сначала его обвинили в грубом нарушении порядка (ч. 1 ст. 342 УК), но позднее эту статью из обвинения убрали. В итоге дело переквалифицировали на статьи о разжигании вражды (ч.3 ст. 130 УК РБ) и о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности (ст. 361). Максимальное наказание по первой из них составляет 12 лет лишения свободы, а по второй - 5 лет.

Смотрите также:

Протесты в Беларуси: "партизанский" формат Цепи солидарности Несмотря на преследования и жесткие действия со стороны силовиков, минчане продолжают выходить на улицы и выстраиваться в цепи солидарности. Теперь выход даже такой небольшой группы требует подготовки и больших человеческих ресурсов - чтобы обеспечить безопасность всех участников.

Протесты в Беларуси: "партизанский" формат Дворовые протесты Популярные еще недавно чаепития и концерты во дворах теперь стали слишком опасны для их участников. Но, договариваясь в закрытых чатах, минчане по-прежнему собираются по вечерам в своих дворах, чтобы сфотографироваться и показать в соцсетях, что протесты не прекращаются.

Протесты в Беларуси: "партизанский" формат Политические граффити В этом году исполнилось 35 лет аварии на ЧАЭС. Проведение традиционного "Чернобыльского шляха" в Минске власти так и не разрешили, ссылаясь на отсутствие у организаторов договоров с городскими службами, а также на ситуацию с коронавирусом. Одному из организаторов несогласованной акции, председателю партии "Зеленые" Дмитрию Кучуку, дали 15 суток ареста.

Протесты в Беларуси: "партизанский" формат Видео-ролики К годовщине чернобыльской катастрофы минчане сделали видеоролик. Заклеенные красно-зеленой лентой глаза снявшихся в нем символизируют слепоту белорусов. "Нам и раньше не говорили правду, и с тех пор ничего не изменилось. Теперь наши глаза открылись, и это уже не вернуть назад", - говорят авторы ролика.

Протесты в Беларуси: "партизанский" формат Цепи свободы в других городах Беларуси На улицы выходит не только Минск, но и другие города Беларуси. Многим активистам из Смолевич пришлось уехать из страны этой весной после того, как на концерт группы РСП ворвался ОМОН и большинство музыкантов и зрителей оказались за решеткой.

Протесты в Беларуси: "партизанский" формат Бело-красно-белые флаги в небе В районе Минского камвольного комбината регулярно запускают в небо флаги с бело-красно-белыми воздушными шарами. Раньше их тут вешали на здания, однако теперь такие флаги довольно быстро снимают работники ЖЭСа или МЧС. В планах креативных минчан и другие способы демонстрации национальной символики, справиться с которыми городским службам будет непросто.

Протесты в Беларуси: "партизанский" формат Акции солидарности с политзаключенными Политическим заключенными в Беларуси на сегодняшний день признаны 370 человек. Дмитрия Янковского 4 мая осудили на год лишения свободы за то, что в сентябре прошлого года он заступился за женщину, которую милиционер ударил в лицо. Яновского признали виновным в насилии в отношении сотрудника правоохранительных органов.

Протесты в Беларуси: "партизанский" формат Символика в лифтах Жители одного из минских домов научились разбирать металлические панели в лифтах. Достаточно приклеить на световую полосу красный скотч, и получится бело-красно-белый флаг - главный символ протестов в Беларуси.

Протесты в Беларуси: "партизанский" формат Рисунки на асфальте "Мы разам", "Жыве Беларуь", "97%", принты с гербом "Пагоня" и бело-красно-белый флаг - такие надписи и рисунки на асфальте можно встретить во многих городах Беларуси.

Протесты в Беларуси: "партизанский" формат Наклейки в подъездах Генпрокуратура Беларуси подготовила пакет документов о признании бело-красно-белого флага экстремистской символикой. Если это случится, то за хранение такой наклейки у себя дома будет грозить административная ответственность. Свою первую присягу в качестве президента Александр Лукашенко в 1994 году принимал под бело-красно-белым флагом.

Протесты в Беларуси: "партизанский" формат Бело-красно-белый маникюр Герб "Пагоня", орнамент, белые и красные сердечки и даже миниатюрная Нина Багинская - мода на маникюр с национальными символами в Беларуси не прекращается. Маникюр в этом стиле - новый тренд среди белорусок. И не только - в марте российский видеоблогер Юрий Дудь тоже накрасил ногти в белый и красный цвета в знак солидарности с белорусами.

Протесты в Беларуси: "партизанский" формат Символы на деревьях Красное сердечко на белом фоне - минчане оставляют такие знаки на деревьях, чтобы напомнить друг другу о том, что мирный протест не закончился и что люди, готовые поддержать друг друга, всегда рядом. Автор: Ольга Верасович

