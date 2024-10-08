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В Беларуси арестован еще один католический священник

Роман Сулима
8 октября 2024 г.

Режим правителя Лукашенко, который держит в заключении двух католических священников по политическим мотивам, арестовал еще одного - Юрия Баравнёва. Всего с 2020 года в Беларуси арестованы более 30 служителей церкви.

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Католический священник
Католический священникФото: Svetlana/Zoonar/picture alliance

В Беларуси арестовали очередного католического священника. Как сообщила во вторник, 8 октября, белорусская организация "Христианская визия", сотрудники местной милиции арестовали днем ранее священника Юрия Баравнёва - настоятеля прихода "Сердца Иисуса" в Витебской области на севере страны. "Ксендз привлечен к уголовной ответственности по подозрению в хранении "экстремистских материалов". Будет суд", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

По данным правозащитников, Витебская область является "лидером" по задержанию католических священников. "Всего с 2020 года (после массовых протестов против президентских выборов, сфальсифицированных в пользу Александра Лукашенко. - Ред.) через административные аресты прошел 31 священник, из них 13 - из Витебской епархии", - сообщают в организации, уточняя, что одному из них, пастору Андрею Юхневичу, предъявлено обвинение в педофилии, "чтобы напугать других священников". В июне минский правозащитный центр "Вясна" классифицировал его как политического заключенного и потребовал немедленного освобождения.

Всего, по данным агентства KNA, на данный момент в Беларуси содержится 1281 политзаключенный.

В РФ также продолжаются гонения на неугодных власти священнослужителей

Как сообщала служба объединенных судов Петербурга 25 сентября, российская полиция заочно арестовала петербургского пастора Михаэля Шварцкопфа (Michael Schwarzkopf), который является выходцем из Германии. Несколькими днями ранее он был депортирован из России вместе с семьей.

KNA сообщило также, что ведущий архиепископ лютеранской церкви Дитрих Бройер (Dietrich Brauer) в марте 2022 года бежал из Москвы в Германию вместе с семьей из-за репрессий со стороны российского государства. Тогдашний главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт также покинул страну в том же году. Он объяснил, что на членов еврейской общины оказывалось давление со стороны властей, чтобы они поддержали войну против Украины.

После вторжения российских войск в Украину в феврале 2022 года российские суды оштрафовали нескольких православных священников за публичную критику войны, напоминает агентство.

 

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