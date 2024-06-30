Под Нюрнбергом полицейские застрелили атаковавшего их иранца

Мужчина в городе Лауф-ан-дер-Пегниц сначала набросился на полицейский автомобиль, а затем атаковал самих полицейских. Они открыли огонь.

В баварском городе Лауф-ан-дер-Пегниц, расположенном вблизи Нюрнберга, злоумышленник напал с ножом на троих сотрудников федеральной полиции ФРГ. Последние прибегли к огнестрельному оружию, смертельно ранив нападавшего, сообщает пресс-служба полиции в воскресенье, 30 июня.

Как говорится в пресс-релизе , нападавший - 34-летний гражданин Ирана. Он атаковал полицейских в районе городского вокзала, когда те совершали патрулирование улиц. Сначала он набросился на полицейскую машину, а затем и на самих сотрудников полиции, которые были вынуждены открыть огонь.

Вечером того же дня злоумышленник скончался от полученных ран. Срочные меры по спасению его жизни, которые полицейские начали оказывать еще до прибытия скорой помощи, результата не дали.

"В данный момент мы должны исходить из того, что на сотрудников полиции было совершено прямое нападение", - цитирует медиакомпания BR заявление представителя управления полиции Средней Франконии Марка Зигля (Marc Siegl). Причины нападения на момент публикации ясны не были. Полицейские, подвергшиеся атаке, не пострадали.