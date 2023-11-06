В Баварии отметили день самого баварского святого

День святого Леонарда широко празднуют в Баварии. 6 ноября здесь проходят многочисленные конные процессии.

6 ноября в Баварии - день традиционных конных процессий, посвященных святому Леонарду - покровителю лошадей и другого скота, домашних хозяйств и крестьянских подворий, одному из самых почитаемых католических святых в этой немецкой земле, которого иногда даже называют самым баварским из всех святых.

В целом по Баварии в этот день проходит около полусотни таких шествий. Главным считается паломничество на лошадях в общине Бад-Тёльц - Leonhardifahrt Bad Tölz. Первое упоминание процессии на День святого Леонарда здесь датировано 1772 годом. Правила проведения, действующие до сих пор, были приняты в 1856 году. Согласно одному из них, например, управлять повозками во время шествия могут только мужчины.

Конная процессия в Бад-Тёльце. Фотографии

Знамя святого Леонарда Фото: Lennart Preiss/dpa/picture-alliance

Повозки и всадники следуют к месту проведения Святой Мессы Фото: Lennart Preiss/dpa/picture-alliance

Участницы конного шествия на одной из повозок Фото: Lennart Preiss/dpa/picture-alliance

В начале ноября погода выдалась солнечная, но прохладная Фото: Lennart Preiss/dpa/picture-alliance

Шествие приближается к часовне Святого Леонарда Фото: Lennart Preiss/dpa/picture-alliance

Многочисленные зрители на поле около храма Фото: Lennart Preiss/dpa/picture-alliance

Шествие стартует утром, когда процессия начинает движение к месту проведения праздничной службы на холме Кальвариенберг, названому в память о Страстях Христовых на Голгофе, где находится часовня Святого Леонарда. Участники процессии трижды объезжают храм, затем повозки выстраиваются рядом на поле.

В 2023 году Святой Мессой руководил архиепископ Мюнхена и Фрайзинга кардинал Рейнхард Маркс (Reinhard Marx). После службы и получения благословений участники на повозках и верхом возвращаются в центр Бад-Тёльца, где традиционный народный праздник продолжается.

Как сообщает информационное агентство dpa, в шествии 2023 года участвовало около 70 упряжек, главным образом - из фермерских хозяйств общины Бад-Тёльц и соседних районов. Чтобы понаблюдать за красочной процессий, в эту баварскую общину приезжают тысячи туристов.

Святой Леонард Ноблакский (нем. Leonhard von Limoges или Leonhard von Noblat) жил в пятом веке во Франции - был монахом и отшельником. Почитание этого святого широко распространилось в Европе около XI века - в качестве покровителя крестоносцев, заключенных, пленных и каторжников. Также призвался в помощь роженицам.