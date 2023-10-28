В Баварии новый член парламента от АдГ объявлен в розыск

Даниэль Халемба может стать самым молодым членом ландтага Баварии, но его парламентский иммунитет начнет действовать лишь на следующей неделе.

Прокуратура Вюрцбурга получила ордер на арест и разыскивает политика из правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Даниэля Халембу (Daniel Halemba), который недавно был избран в земельный парламент (ландтаг) Баварии. Об этом со ссылкой на заявление прокуратуры сообщает агентство dpa.

"По тактическим соображениям мы не хотим ничего говорить ни о точном обвинении, ни об основании для ареста", - указал представитель прокуратуры. СМИ не удалось связаться с Халембой. В АдГ накануне подтверждали, что один из ее вновь избранных депутатов разыскивается по ордеру на арест, но не уточнили, кто именно.

Председатель фракции АдГ в парламенте земли Бавария Катрин Эбнер-Штайнер (Katrin Ebner-Steiner) заявила, что члена партии хотят "посадить в тюрьму под надуманным предлогом".

На Халембу пока не распространяется парламентский иммунитет

В обычной ситуации члены парламента пользуются иммунитетом от преследования. Однако в отношении Халембы он начнет действовать только после съезда, который пройдет 30 октября, отмечает агентство dpa.

22-летний Халемба может стать самым молодым политиком в парламенте Баварии. При этом о расследовании в отношении его и других членов студенческого объединения "Тевтония - Прага" стало известно месяц назад. Тогда же в доме этого объединения прошел обыск. По сообщению dpa, членов студенческого братства подозревали в разжигании ненависти и использовании символики антиконституционных организаций, в том числе Национал-социалистической партии (НСДАП).

АдГ стала крупнейшей оппозиционной партией Баварии

По итогам выборов в земельный парламент Баварии, прошедших 8 октября, АдГ набрала 14,6 процента голосов, улучшив свои позиции на 4,4 процентных пункта и став крупнейшей оппозиционной партией ландтага.

Смотрите также: