  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
ПолитикаГермания

В Баварии новый член парламента от АдГ объявлен в розыск

Даниил Сотников
28 октября 2023 г.

Даниэль Халемба может стать самым молодым членом ландтага Баварии, но его парламентский иммунитет начнет действовать лишь на следующей неделе.

https://p.dw.com/p/4Y9Qu
Сотрудник полиции с наручниками и полицейский автомобиль
Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/picture alliance

Прокуратура Вюрцбурга получила ордер на арест и разыскивает политика из правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Даниэля Халембу (Daniel Halemba), который недавно был избран в земельный парламент (ландтаг) Баварии. Об этом со ссылкой на заявление прокуратуры сообщает агентство dpa.

"По тактическим соображениям мы не хотим ничего говорить ни о точном обвинении, ни об основании для ареста", - указал представитель прокуратуры. СМИ не удалось связаться с Халембой. В АдГ накануне подтверждали, что один из ее вновь избранных депутатов разыскивается по ордеру на арест, но не уточнили, кто именно.

Председатель фракции АдГ в парламенте земли Бавария Катрин Эбнер-Штайнер (Katrin Ebner-Steiner) заявила, что члена партии хотят "посадить в тюрьму под надуманным предлогом".

На Халембу пока не распространяется парламентский иммунитет

В обычной ситуации члены парламента пользуются иммунитетом от преследования. Однако в отношении Халембы он начнет действовать только после съезда, который пройдет 30 октября, отмечает агентство dpa.

22-летний Халемба может стать самым молодым политиком в парламенте Баварии. При этом о расследовании в отношении его и других членов студенческого объединения "Тевтония - Прага" стало известно месяц назад. Тогда же в доме этого объединения прошел обыск. По сообщению dpa, членов студенческого братства подозревали в разжигании ненависти и использовании символики антиконституционных организаций, в том числе Национал-социалистической партии (НСДАП).

АдГ стала крупнейшей оппозиционной партией Баварии

По итогам выборов в земельный парламент Баварии, прошедших 8 октября, АдГ набрала 14,6 процента голосов, улучшив свои позиции на 4,4 процентных пункта и став крупнейшей оппозиционной партией ландтага

Смотрите также:

Баварские сторонники "Альтернативы для Германии"

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Канцлер Германии Олаф Шольц

Грозит ли Германии смена правительства

Грозит ли Германии смена правительства

Оппозиция в ФРГ предлагает сменить правительство. На фоне падения популярности правящих партий блок ХДС/ХСС хочет вернуть к власти "большую коалицию". Пойдет ли на это канцлер Шольц?
Политика23 октября 2023 г.
Представитель правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" Роберт Зессельман

Представитель правопопулистской АдГ впервые избран главой округа в Германии

Представитель правопопулистской АдГ впервые избран главой округа в Германии

Представитель правых популистов Роберт Зессельман победил на выборах главы округа Зоннеберг в Тюрингии. Спецслужбы ФРГ подозревают "Альтернативу для Германии" в экстремизме.
Политика26 июня 2023 г.
external

Правые популисты вышли на акцию против роста цен в Германии и не скрывали симпатий к Путину (08.10.2022)

Правые популисты вышли на акцию против роста цен в Германии и не скрывали симпатий к Путину (08.10.2022)

Правые популисты из "Альтернативы для Германии" вывели на антиправительственный митинг в центре Берлина около десяти тысяч человек. Среди них было немало поклонников президента РФ Путина.
Политика9 октября 2022 г.02:52 мин.
Показать еще