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В Баварии мужчина расстрелял трех человек в жилом доме

Даниил Сотников
1 ч. назад

По подозрению в убийстве задержан 64-летний мужчина, его мотивы неизвестны. Полиция считает, что причиной стал конфликт с соседями.

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Полиция на месте преступления в Лангвайде
Полиция на месте преступления в ЛангвайдеФото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/picture alliance

В общине Лангвайд рядом с Аугсбургом в Баварии мужчина застрелил троих человек и тяжело ранил еще двоих, сообщает агентство dpa в субботу, 29 июля.

По сообщению полиции, подозреваемый сам жил в доме и открыл огонь по своим соседям. Следствие рассматривает версию конфликта между жильцами дома. В полиции сообщили, что подозреваемый убил двух женщин 49 и 72 лет, а также 52-летнего мужчину вечером 28 июля. "Мы сообщаем только о том, что трое были убиты в многоквартирном доме, и не хотим вдаваться в подробности", - заявили в полиции.

После убийства подозреваемый пошел в дом на другой улице, где ранил женщину и мужчину. Пострадавшие были доставлены в больницу. Был задержан 64-летний мужчина, который при задержании не оказывал сопротивления. Его мотивы неизвестны.

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