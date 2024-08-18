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В Баварии из клиники бежали 4 душевнобольных преступника

Сергей Ромашенко
18 августа 2024 г.

Четверо мужчин в возрасте от 27 до 31 года совершили побег из спецбольницы в Штраубинге. Полиция, ведущая розыск, предупредила население об опасности беглецов.

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Больница в Штраубинге, откуда совершен побег
Больница в Штраубинге, откуда совершен побегФото: Hartl/vifogra/dpa/picture alliance

В Баварии из спецклиники для душевнобольных преступников бежали четверо мужчин. По сообщению полиции, четверо пациентов в возрасте от 27 до 31 года совершили побег из окружной больницы в городе Штраубинг вечером в субботу, 17 августа. Полиция ведет интенсивный розыск беглецов. В операции задействованы вертолет и специально обученные собаки.

Согласно сообщению полиции, четверо пациентов напали на одного из сотрудников клиники и вынудили его открыть ворота. Когда ворота были открыты, они сразу же отпустили своего пленника и убежали в направлении города Альбург. Подвергшийся насилию сотрудник был доставлен в другую клинику для получения медпомощи.

Население предупреждено об опасности

Полиция в ночь на 18 августа обнародовала фото беглецов, предупредив население, что бежавшие представляют опасность. Она рекомендовала автомобилистам не подбирать голосующих на дороге, а в случае обнаружения беглецов не приближаться к ним, а вызвать сотрудников правоохранительных органов.

Окружная больница Штраубинга является специализированной клиникой судебной психиатрии и психотерапии. В Нижней Баварии это учреждение используется для содержания психически больных и наркотически зависимых преступников.

Побег на фоне массовых народных гуляний

В Штраубинге - городе с населением в 50 тысяч человек - сейчас и так уже задействовано много полицейских и связи с проходящими там крупными народными гуляниями - вторыми по массовости после Октоберфеста: ожидается, что в течение десяти дней в них примут участие до 1,3 млн человек.

Только на прошлой неделе попытку побега совершил пациент окружной клиники в городе Деггендорф в Нижней Баварии. Он попытался улизнуть от сопровождавшего во время похода под эскортом в кинотеатр в Платтинге, но спустя почти восемь часов был пойман и водворен на место.

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