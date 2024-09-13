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В Баварии арестован сириец, готовивший нападение на солдат

Сергей Ромашенко
13 сентября 2024 г.

27-летний исламист из Сирии планировал напасть с ножами на военнослужащих бундесвера в городе Хоф. Прокуратура обвиняет его в подготовке тяжкого насильственного деяния, направленного против безопасности государства.

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Полицейские автомобили в Мюнхене (фото из архива)
Полицейские автомобили в Мюнхене (фото из архива)Фото: Matthias Balk/dpa/picture alliance

В Баварии арестован 27-летний сириец, подозреваемый в подготовке нападения на солдат бундесвера в городе Хоф. Злоумышленник планировал зарезать "как можно больше" военнослужащих во время их обеденной паузы в центре города, сообщила Генеральная прокуратура в Мюнхене в пятницу, 13 сентября. 

В сообщении ведомства отмечается, что подозреваемый, готовясь к нападению, уже купил два 40-сантиметровых мачете. Следствие полагает, что злоумышленник придерживается радикальной исламистской идеологии и намеревался совершить резонансное преступление с целью "вызвать у населения чувство неуверенности".

В настоящее время устанавливается, с какого времени и на каком основании этот человек находится в Германии.

Задержание и арест подозреваемого

Сириец подозревается в подготовке тяжкого насильственного деяния, направленного против безопасности государства. До вынесения приговора суда в отношении него действует принцип презумпции невиновности, отметили в Генпрокуратуре.

Полиция задержала злоумышленника в районе Хофа еще накануне. Утром 13 сентября суд выдал ордер на его арест. В настоящее время подозреваемый содержится в следственном изоляторе. Расследование ведется под эгидой Баварского центрального отдела по борьбе с экстремизмом и терроризмом при Генеральной прокуратуре Мюнхена.

 

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