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В Башкортостане - новый протест после приговора экоактивисту

Сергей Ромашенко
17 января 2024 г.

Суд в Башкортостане призвал активиста виновным в разжигании межнациональной розни. У здания суда в Баймаке состоялась крупная акция протеста.

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Судебный молоток
Оглашение приговора Алсынову было перенесено на фоне протестовФото: Trischberger Rupert/Zoonar/picture alliance

В Башкортостане несколько тысяч человек пришли к зданию суда в городе Баймак в день оглашения приговора активисту Фаилю Алсынову в среду, 17 января, сообщает Rusnews. По оценке "Верстки", возле здания суда собрались более трех тысяч человек. Протестующие скандировали "Свободу!" и "Фаиль, мы с тобой!". В Баймаке полицейские перекрыли дорогу к суду и не пропускали автомобили.

В этот же день суд приговорил Фаиля Алсынова к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима, признав его виновным в разжигании межнациональной розни, сообщил портал "Idel.Реалии". После оглашения приговора возле здания суда начались задержания. Очевидцы утверждают, что в городе глушат интернет.

Дело Фаиля Алсынова

Дело в отношении Алсынова было возбуждено из-за его высказываний, сделанных на протестной акции в апреле 2023 года. Тогда Алсынов сказал фразу на башкирском "кара халык", что обозначает условное название феодально-зависимого населения Золотой Орды.

Однако экспертиза, проведенная следствием, пришла к выводу, что это словосочетание дает негативную оценку группам лиц "жители Кавказа", "Средней Азии", "армяне", а также унижает их человеческое достоинство. Дело против Алсынова было возбуждено по требованию главы Башкортостана Радия Хабирова.

Первоначально приговор Алсынову собирались вынести 15 января. В тот день возле суда прошла акция протеста, в которой участвовали около тысячи человек. На фоне митингов оглашение приговора было перенесено на два дня.

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