Bank of China ограничил операции с банками РФ под санкциями

"Бэнк оф Чайна" - дочерняя компания Bank of China в России, специализирующаяся на платежах в юанях между РФ и Китаем, приостановила операции с подсанкционными российскими банками, сообщила в понедельник, 24 июня, газета "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники. "Бэнк оф Чайна" с 24 июня прекращает обрабатывать платежи в юанях от российских банков, включенных в американский санкционный список SDN List. С партнерами, не подпавшими под санкции США, сотрудничество продолжится.

"Коммерсант" со ссылкой на оценки экспертов также указывает, что на "Бэнк оф Чайна" приходится значительная часть платежей между Китаем и Россией, но в настоящее время данный процесс все больше смещается в сторону небанковских посредников.

В "Бэнк оф Чайна" на просьбу подтвердить новые ограничения не ответили.

США грозят санкциями банкам, нарушающим санкции против Москвы

В конце декабря 2023 года президент США Джо Байден подписал указ, который допускает введение санкций против иностранных финансовых институтов, если те проводят сделки в интересах оборонно-промышленного комплекса России, тем самым поддерживая военную агрессию РФ против Украины. Под рестрикции могут попасть фининституты, осуществившие "значительные транзакции в интересах или от имени любого лица", внесенного в санкционные списки Вашингтона за деятельность в интересах российского ОПК, или способствовавшие осуществлению таких сделок, говорилось в документе.

Кроме того, согласно указу Байдена, штрафные меры могут грозить финансовым институтам, проводящим сделки или "предоставляющим любую услугу, связанную с российской военно-промышленной базой, включая прямую и непрямую продажу, поставку или передачу в РФ любого товара или класса товаров".

После этого появились сообщения об ограничениях банков Китая по операциям с Россией. В частности, часть банков КНР перестали принимать платежи из России в юанях. Их клиенты начали получать соответствующие уведомления, а платежи стали возвращаться.