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В Балтиморе 28 человек пострадали в перестрелке на вечеринке

Анатолий Арни
1 ч. назад

Двое людей погибли и десятки ранены в перестрелке на гуляниях жителей района в Балтиморе. Стрелявшим удалось скрыться.

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Полиция на месте происшествия в Балтиморе
Полиция на месте происшествия в БалтимореФото: Kyle Mazza/NurPhoto/IMAGO

Полиция американского города Балтимор расследует обстоятельства перестрелки, произошедшей в ночь на воскресенье, 2 июля, на мероприятии в одном из кварталов города во время массовых гуляний. В результате стрельбы была убита 18-летняя девушка, а еще один 20-летний местный житель скончался позднее в больнице. Кроме того, в ходе инцидента пострадали 28 человек, трое из них находятся в критическом состоянии, сообщила местная полиция.

По словам комиссара полиции Балтимора Ричарда Уорли, место преступления было довольно обширным, но полиция и детективы ведут поиски стрелявших "трусов".

СМИ отмечают, что инцидент произошел на фоне массовых гуляний по всей территории США в преддверии празднования Дня независимости страны. Как пример агентство AP приводит также произошедший в ночь на 2 июля аналогичный случай в Канзасе, где в результате стрельбы в одном из клубов пострадали девять человек.

Одна из свидетельниц перестрелки в Балтиморе рассказала СМИ, что во время гуляний люди несколько раз ошибочно принимали за выстрелы звуки взрывов фейерверков и из-за этого не сразу обратили внимание на настоящую стрельбу.

Перестрелка вновь подняла вопрос об ужесточении контроля за оружием

Мэр Балтимора Брэндон Скотт, выступая перед журналистами на месте преступления, осудил инцидент, назвав его "трагедией, которой не должно было случиться". Это еще раз подчеркивает необходимость борьбы с высочайшим уровнем распространения незаконного оружия на наших улицах и возможностью получить его в свои руки для тех, у кого ее быть не должно", - указал политик.

Летом 2022 года в США ужесточили контроль над оборотом огнестрельного оружия, введя более строгие меры проверки потенциальных покупателей и ограничив его продажу лицам, ранее осужденным за домашнее насилие. "Этот закон не делает всего, что я хочу, однако включает положения, к введению которых я призывал давно", - комментировал документ президент США Джо Байден.

Республиканцы критикуют запреты продажи оружия

Вскоре после этого Палата представителей Конгресса США, спикером которой на тот момент была представительница Демократической партии Нэнси Пелоси, одобрила запрет свободной продажи более 200 видов полуавтоматических винтовок, включая AR-15. Однако инициативу раскритиковали республиканцы, назвав ее популистским шагом демократов перед промежуточными выборами в Палату представителей. В ноябре демократы уступили в ней большинство республиканцам.

Тем не менее позднее подобные законы были приняты в ряде штатов на региональном уровне. В январе 2023 года закон о "запрете штурмового оружия" подписал губернатор штата Иллинойс Джей Роберт Прицкер, представляющий интересы демократов.

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