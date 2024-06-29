В Балашихе при пожаре в общежитии погибли пять человек

Возгорание в двухэтажном здании в подмосковной Балашихе потушено, жильцы эвакуированы, сообщил глава городского округа. По данным МЧС РФ, жертвами пожара стали пять человек.

В подмосковной Балашихе в ночь на субботу, 29 июня, загорелось двухэтажное общежитие на Керамической улице. По данным властей, в результате пожара, который тушили в течение нескольких часов, погибли пять человек.

"В микрорайоне Керамик этой ночью произошел пожар в двухэтажном жилом доме. На данный момент возгорание полностью ликвидировано", - написал в Telegram-канале глава городского округа Сергей Юров . По его словам, жильцы эвакуированы, пострадавшим оказывается помощь.

По данным МЧС России, которые приводит "Интерфакс", жертвами пожара стали пять человек. Площадь возгорания составила 40 кв. м, к борьбе с огнем были привлечены 63 спасателя и 23 единицы техники.

Причиной пожара могла быть неисправность электрики

В экстренных службах агентству сообщили, что рассматривается несколько версий произошедшего, "в числе основных - неисправность проводки и электрооборудования, а также неосторожное обращение с огнем кого-то из жильцов".

Подмосковное управление Следственного комитета РФ заявило о возбуждении уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ).