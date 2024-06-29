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В Балашихе при пожаре в общежитии погибли пять человек

Жан Рофе
29 июня 2024 г.

Возгорание в двухэтажном здании в подмосковной Балашихе потушено, жильцы эвакуированы, сообщил глава городского округа. По данным МЧС РФ, жертвами пожара стали пять человек.

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Российские пожарные (фото из архива)
Российские пожарные (фото из архива)Фото: picture alliance/dpa

В подмосковной Балашихе в ночь на субботу, 29 июня, загорелось двухэтажное общежитие на Керамической улице. По данным властей, в результате пожара, который тушили в течение нескольких часов, погибли пять человек.

"В микрорайоне Керамик этой ночью произошел пожар в двухэтажном жилом доме. На данный момент возгорание полностью ликвидировано", - написал в Telegram-канале глава городского округа Сергей Юров. По его словам, жильцы эвакуированы, пострадавшим оказывается помощь.

По данным МЧС России, которые приводит "Интерфакс", жертвами пожара стали пять человек. Площадь возгорания составила 40 кв. м, к борьбе с огнем были привлечены 63 спасателя и 23 единицы техники.

Причиной пожара могла быть неисправность электрики

В экстренных службах агентству сообщили, что рассматривается несколько версий произошедшего, "в числе основных - неисправность проводки и электрооборудования, а также неосторожное обращение с огнем кого-то из жильцов".

Подмосковное управление Следственного комитета РФ заявило о возбуждении уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ).

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