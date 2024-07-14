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В Баден-Вюртемберге - ряд погибших и раненых при стрельбе

Александра Иванова
14 июля 2024 г.

Полиция проводит масштабную операцию в городе Альбштадт в федеральной земле Баден-Вюртемберг. Подтверждена смерть троих людей и наличие двух раненых.

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Полиция в городе Лаутлинген
Полиция в городе ЛаутлингенФото: Jannik Nölke/dpa/picture alliance

В немецком городе Альбштадт, расположенном в федеральной земле Баден-Вюртемберг, в воскресенье, 14 июля, несколько человек погибли и получили огнестрельные ранения. Об этом пишут немецкие газеты со ссылкой на управление полиции в Ройтлингене.

Сообщается, что инцидент произошел в районе Лаутлинген с населением в 1800 жителей, полиция проводит на месте масштабную операцию. Газета Berliner Morgenpost пишет, что в ней задействовано несколько вертолетов. В свою очередь таблоид Bild передает, что в стрельбе в Лаутлингене подозревается "охотник".

Между тем местное онлайн-издание ZAK пишет со ссылкой на очевидцев, что люди, находившиеся поблизости  от места события, укрылись в близлежащей гостинице и пережидают там.

Полицейская операция в Баден-Вюртемберге

В свою очередь швейцарская медиакомпания SRF цитирует представителя оперативного центра МВД земли Баден-Вюртемберг: "Происходит полицейская операция". Собеседник журналистов уточнил, что в настоящий момент опасности нет, однако не сообщил никаких подробностей. По информации Bild, сейчас на месте находятся около ста сотрудников полиции и два вертолета. 

Согласно данным полиции, речь не идет о попытке массового убийства в приступе слепой ярости на фоне психического расстройства (Amoklauf), указывает SRF. Аналогичную информацию распространило агентство dpa c уточнением, что полиция подтвердила смерть троих людей и наличие двух раненых.

В германоязычных СМИ курсирует информация, что некий мужчина застрелил трех членов своей семьи после ссоры. Газета Bild указывает, однако, что стрелявший был в числе троих жертв. По данным редакции, среди погибших - двое мужчин и одна женщина. Ранения получили две женщины, они были доставлены в больницу, следует из публикации.

 

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