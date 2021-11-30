В Азербайджане разбился военный вертолет

Трагический полет: авиакатастрофы 2014 года

Двойная трагедия

В 2014 году упало два Боинга-777 "Малайзийских авиалиний". Один из них найти так и не удалось: лайнер компании, вылетевший по рейсу MH370, исчез в океане 8 марта где-то между Куала-Лумпур и Пекином. Как предполагается, самолет упал в Индийский океан спустя несколько часов после того, как состоялся последний контакт с диспетчерами.