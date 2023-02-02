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Свечи в память о погибших во время стрельбы в Вене в 2020 году
Свечи в память о погибших во время стрельбы в Вене в 2020 годуФото: Herbert Pfarrhofer/APA/AFP/Getty Images
ТерроризмАвстрия

В Австрии вынесли приговор причастным к теракту в Вене

Александра Иванова
51 мин. назад

Двое пособников исламиста, открывшего стрельбу в квартале "Бермудский треугольник" в 2020 году, получили пожизненное заключение. Еще четверо причастных к теракту - сроки от 2 до 20 лет.

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Двое пособников злоумышленника, открывшего в ноябре 2020 года стрельбу в центре Вены, в ночь на четверг, 2 февраля, были приговорены судом в австрийской столице к пожизненному заключению по обвинению в террористических деяниях, сопряженных с участием в убийстве. Еще четверо обвиняемых получили тюремные сроки от двух до 20 лет.

2 ноября 2020 года 20-летний выходец из Республики Северная Македония, имеющий австрийский паспорт, Куйтим Фейзулай устроил стрельбу в людном венском квартале "Бермудский треугольник" (Bermudadreieck), вблизи центральной синагоги и Венской оперы. В результате этой стрельбы, которую австрийские власти признали терактом, погибли 4 человека: двое мужчин и две женщины. Еще 23 человека получили ранения.

Полиция застрелила Фейзулая на месте. Ответственность за произошедшее взяла тогда на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ).

После тех трагических событий правительство Австрии подверглось резкой критике в связи с недостаточным наблюдением за потенциальным террористом: как выяснилось, в 2018 году Фейзулай был приговорен к тюремному заключению за попытку присоединиться к боевикам ИС в Сирии. При этом у спецслужб была информация, что после выхода из тюрьмы он пытался выйти на исламистов в соседних с Австрией странах и купить оружие.

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