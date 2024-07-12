В Австралии задержали пару по подозрению в шпионаже на РФ

Следствие считает, что жена уехала в Россию и попросила мужа прислать ей секретную информацию из ее рабочего аккаунта.

В Австралии задержали двух граждан страны российского происхождения по подозрению в шпионаже в пользу России, сообщает федеральная полиция Австралии в пятницу, 12 июля.

Задержанные - 40-летняя Кира Королева и ее муж 62-летний Игорь Королев. Королева работала специалистом по информационным системам в австралийской армии в звании рядового и имела допуск к секретной информации. По версии следствия, она отправилась в "недекларированную поездку в Россию". Оттуда она попросила мужа зайти в ее рабочий аккаунт и отправить "определенную информацию" на ее личную почту.

По данным полиции, рабочий аккаунт женщины "неоднократно" использовался "для доступа к конфиденциальной информации с целью ее передачи российским властям". "Вопрос о том, была ли эта информация предоставлена ​​российским властям, пока расследуется, как и поведение пары за рубежом", - сообщили в полиции. В Минобороны Австралии подтвердили, что знают об аресте Королевой и уже отстранили ее от службы и доступа к базам данных.

Паре грозит до 15 лет лишения свободы. Их подозревают по одному пункту обвинения в подготовке к шпионажу. Более серьезная статья "шпионаж" требует прямой доказанной связи с иностранным государством и грозит тюремным заключением вплоть до пожизненного. "Поскольку расследование продолжается, дополнительные обвинения могут быть предъявлены позднее", - сообщили в полиции. Судебное заседание назначено на 20 сентября.