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В Австралии задержали пару по подозрению в шпионаже на РФ

Даниил Сотников
12 июля 2024 г.

Следствие считает, что жена уехала в Россию и попросила мужа прислать ей секретную информацию из ее рабочего аккаунта.

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Австралийские военные
Австралийские военныеФото: Paul Miller/dpa/piatcure alliance

В Австралии задержали двух граждан страны российского происхождения по подозрению в шпионаже в пользу России, сообщает федеральная полиция Австралии в пятницу, 12 июля.

Задержанные - 40-летняя Кира Королева и ее муж 62-летний Игорь Королев. Королева работала специалистом по информационным системам в австралийской армии в звании рядового и имела допуск к секретной информации. По версии следствия, она отправилась в "недекларированную поездку в Россию". Оттуда она попросила мужа зайти в ее рабочий аккаунт и отправить "определенную информацию" на ее личную почту. 

По данным полиции, рабочий аккаунт женщины "неоднократно" использовался "для доступа к конфиденциальной информации с целью ее передачи российским властям". "Вопрос о том, была ли эта информация предоставлена ​​российским властям, пока расследуется, как и поведение пары за рубежом", - сообщили в полиции. В Минобороны Австралии подтвердили, что знают об аресте Королевой и уже отстранили ее от службы и доступа к базам данных.

Паре грозит до 15 лет лишения свободы. Их подозревают по одному пункту обвинения в подготовке к шпионажу. Более серьезная статья "шпионаж" требует прямой доказанной связи с иностранным государством и грозит тюремным заключением вплоть до пожизненного. "Поскольку расследование продолжается, дополнительные обвинения могут быть предъявлены позднее", - сообщили в полиции. Судебное заседание назначено на 20 сентября.

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