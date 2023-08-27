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В Австралии разбился самолет с военнослужащими США

Евгений Жуков
27 августа 2023 г.

Американский конвертоплан Osprey принимал участие в военных учениях в Австралии. Он упал на территории острова Мелвилл. На борту находились около 20 человек.

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Конвертоплан Osprey (фото из архива)
Конвертоплан Osprey (фото из архива)Фото: Teri Schultz/DW

Во время учений на севере Австралии потерпел крушение американский военный летательный аппарат, на борту которого находилось около 20 человек, сообщили в воскресенье, 27 августа, местные СМИ. О причинах крушения не сообщается.

Министерство обороны Австралии подтвердило, что на борту самолета вертикального взлета (конвертоплана) Osprey находились американские военнослужащие, и сообщило, что, судя по всему, австралийские солдаты не пострадали. "На нынешнем важнейшем раннем этапе наше внимание сосредоточено на ликвидации последствий инцидента и обеспечении безопасности всех причастных лиц", - говорится в заявлении министерства.

ABC: Трех человек удалось спасти

Самолет участвовал в учениях в районе островов Тиви к северу от города Дарвин. По информации австралийской общественной телерадиокомпании ABC, трех человек удалось спасти - один из них находится в критическом состоянии, двое - в стабильном.

На онлайн-карте чрезвычайных происшествий службы спасения Северной территории Австралии обозначено, что в воскресенье утром на острове Мелвилл произошла "авиационная катастрофа".

Винтокрылый летательный аппарат Osprey, сочетающий в себе возможность вертикального взлета вертолета и скорость турбовинтового самолета, принимал участие в учениях Predators Run - совместных маневрах вооруженных сил США и Австралии.

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