В Астрахани обрушились два подъезда пятиэтажного жилого дома

В МЧС сообщили, что узнав о трещине в стене дома, провели эвакуацию и вывели жильцов до обрушения.

В Астрахани обрушились два подъезда жилого дома, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в четверг, 16 ноября.

"В Астрахани на площади Привокзальной произошло обрушение части дома. Оперативные службы на месте. По моему поручению создан оперативный штаб", - сообщил губернатор. Официальной информации о причинах обрушения и количестве пострадавших пока нет.

В МЧС сообщили об эвакуации жильцов до обрушения

Источник агентств "Интерфакс" в экстренных службах рассказал, что обрушились третий и четвертый подъезды пятиэтажного дома. "В доме четыре подъезда, 80 квартир. Проживало больше 200 человек", - сказал собеседник агентства.

Как рассказали ТАСС в МЧС, до обрушения очевидцы сообщили о появлении трещины в наружной стене дома. После этого МЧС эвакуировали всех жильцов. "Перед обрушением они услышали скрежет конструкций", - добавили собеседник агентства. "Эвакуировано 213 человек, из них 37 детей. По пострадавшим информация уточняется", - сообщили в ведомстве.

В ходе разбора завалов спасатели обнаружили тело 84-летней женщины, которая не успела эвакуироваться.

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