В Ярославле после доносов отменили спектакль с Раппопорт

Спектакль "Эйнштейн и Маргарита" с участием актеров Алексея Серебрякова и Ксении Раппопорт отменили "с учетом общественного мнения".

Спектакль "Эйнштейн и Маргарита" с участием актеров Алексея Серебрякова и Ксении Раппопорт, который должен был пройти в Ярославле 26 февраля в концертном центре "Миллениум", отменили "с учетом общественного мнения". Такое заявление пресс-службы министерства культуры Ярославской области цитирует агентство ТАСС в воскресенье, 4 февраля.

Накануне об отмене спектакля написали местные СМИ. Как отмечает онлайн-издание 76.ru , причиной стали "обращения ярославцев". В частности, активист Сергей Казанцев направил письма с требованием отменить спектакль губернатору Ярославской области, в региональную думу, в Минкульт и другие инстанции. "Поводом для этого активист считает участие в спектакле именно Серебрякова и Раппопорт", - говорилось в публикации.

"Проживают эти артисты за границей, выступают против проведения специальной военной операции (войны России против Украины. - Ред.), а деньги зарабатывают в России. В 2023 году этот скандальный спектакль отменили в Санкт-Петербурге, Новосибирске и в Екатеринбурге. А в Ярославской области министерство культуры предоставляет им государственную концертную площадку", - заявил Казанский в беседе с журналистами.

76.ru указывает, что до выхода на пенсию 67-летний житель Ярославля занимался реставрацией церквей в городе и области и участвовал в строительстве военных городков.

Отмена спектакля из-за "технических проблем"

Спектакль "Эйнштейн и Маргарита" режиссера Александра Марина поставлен по пьесе Александра Гельмана "Альмар". Он повествует о любви гениального ученого Альберта Эйнштейна и жены русского эмигранта Сергея Коненкова. Премьера состоялась в Москве в июне 2022 года.

В 2023 году показ спектакля был отменен в Санкт-Петербурге (февраль), Екатеринбурге (май) и Новосибирске (июнь). Как пишет ТАСС, "отмены были связаны с техническими проблемами".

В декабре 2022 года президент России Владимир Путин исключил Ксению Раппопорт, а также актрису Чулпан Хаматову и главу благотворительного фонда "Старость в радость" Елизавесту Олескину из состава попечительского совета фонда поддержки тяжело больных детей "Круг добра".

Смотрите также: