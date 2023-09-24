  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Нагорный Карабах
Ситуация в Беларуси
ПолитикаАрмения

В Армению прибыли первые беженцы из Нагорного Карабаха

Ольга Лебедева
24 сентября 2023 г.

Первая группа из примерно 40 человек прибыла из Нагорного Карабаха в Армению, они размещены в центре прибытия. В ее составе - в основном женщины, дети и старики.

https://p.dw.com/p/4WkVG
Российские миротворцы близ армянского села Корнидзор
Российские миротворцы близ села КорнидзорФото: Irakli Gedenidze/REUTERS

После победы Азербайджана в военной операции в Нагорном Карабахе первые беженцы из этого региона прибыли в Армению. Группа из нескольких десятков человек была допрошена азербайджанскими пограничниками, после чего их пропустили в армянское село Корнидзор, сообщает в воскресенье, 24 сентября, агентство AFP со ссылкой на своих корреспондентов на границе. Там беженцев приняли представители армянских властей и зарегистрировали их в специально созданном центре прибытия.

Большая часть беженцев - женщины, дети и старики. В составе группы были около 40 человек, их сопровождали российские миротворцы, передает dpa со ссылкой на власти Сюникской области.

Между тем секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян встретится 26 сентября в Брюсселе с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым. Встреча пройдет в рамках подготовки переговоров лидеров двух стран 5 октября в испанском городе Гранада, указала пресс-служба Совбеза в Ереване.

Военная операция Азербайджана

В Нагорном Карабахе проживают преимущественно этнические армяне, которые на протяжении нескольких десятилетий контролировали этот регион при поддержке правительства в Ереване. После распада СССР Нагорный Карабах провозгласил независимость от Азербайджана, однако мировое сообщество не признало ее.

19 сентября Азербайджан начал масштабную военную операцию. Уже на следующий день армяне в непризнанной Нагорно-Карабахской республике были вынуждены согласиться на прекращение огня. В результате военной операции, по всей видимости, погибли сотни людей, сотни других были ранены. На фоне происходящего армяне обвиняют мировое сообщество в бездействии. В Нагорном Карабахе прогнозируют массовый исход армян.

Смотрите также:

Капитулирует ли Карабах? DW Новости (20.09.2023)

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Армения без Карабаха: что это значит для России?

Армения без Карабаха: что это значит для России?

Армения и Азербайджан как никогда близки к заключению мира по Нагорному Карабаху. Ереван готов признать право Азербайджана на спорную территорию. Но верят ли в самой Армении, что мирное соглашение принесет мир? Какую роль в исходе войны сыграла Россия и какую она играет сегодня? И может ли Армения рассчитывать на более решительную помощь Запада в урегулировании конфликта?
Политика26 июня 2023 г.50:34 мин.
external

Конфликт в Карабахе: возможна ли война между Ереваном и Баку, и при чем здесь Эрдоган с Путиным (04.08.2022)

Конфликт в Карабахе: возможна ли война между Ереваном и Баку, и при чем здесь Эрдоган с Путиным (04.08.2022)

В пятницу в Сочи встретятся президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Переговоры пройдут на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Как сообщил премьер-министр Армении, активные боевые действия на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе сейчас не ведутся, но ситуация напряженная. Возможна ли новая война? И что сейчас происходит в регионе? Смотрите DW Новости.
Политика4 августа 2022 г.29:49 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Танк Leopard 2 Вооруженных сил Германии

Минобороны ФРГ: В Украине нет германских танковых экипажей

Конфликты24 сентября 2023 г.
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Geofaktor Podcast Teaser

Это оружие остановит Путина? Дания дает F-16 Украине

Это оружие остановит Путина? Дания дает F-16 Украине

Политика23 сентября 2023 г.29:58 мин.
Россияне едут и идут в сторону Грузии, сентябрь 2022 года.

"Сделка с совестью". Вернувшиеся в Россию - о своем опыте

"Сделка с совестью". Вернувшиеся в Россию - о своем опыте

Миграция23 сентября 2023 г.
Дым над штабом Черноморского флота РФ в аннексированном Севастополе

Удар Украины по штабу ЧФ и другие события 576-го дня войны

Удар Украины по штабу ЧФ и другие события 576-го дня войны

Политика22 сентября 2023 г.
Кадр из фильма Владимира Меньшова "Москва слезам не верит"

Почему Россия отказалась от "Оскара"?

Почему Россия отказалась от "Оскара"?

Кино22 сентября 2023 г.
Термостат на батарее

Вторая зима без газа из России. В Германии "учебная тревога"

Вторая зима без газа из России. В Германии "учебная тревога"

Экономика и бизнес22 сентября 2023 г.
Очередная группа мигрантов из Африки достигла берегов острова Лампедуза, 18 сентября 2023 года

Европа на пороге нового миграционного кризиса

Европа на пороге нового миграционного кризиса

Миграция22 сентября 2023 г.
На главную страницу