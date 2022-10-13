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Крымский мостФото: AFP/Getty Images
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В Армении завели дело из-за взрыва на Крымском мосту

1 ч. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 13 октября.

https://www.dw.com/ru/v-armenii-zaveli-ugolovnoe-delo-izza-vzryva-na-krymskom-mostu/a-63421624

На 232-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий четверга, 13 октября (время московское).

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Власти впервые РФ признали гибель мобилизованных на войне в Украине. Пятеро мужчин, призванных из запаса в Челябинской области, погибли "в зоне специальной военной операции в Донбассе", сообщило издание 74.ru со ссылкой на  пресс-службу губернатора и правительства Челябинской области. Все пятеро были призваны в городе Коркино.

О каких-либо обстоятельствах гибели мобилизованных не сообщается. В сообщении пресс-службы говорится, что родным и близким убитых будет оказана "вся необходимая помощь", их семьям в дополнение к федеральным выплатам семьям "в ускоренном порядке" будет выплачено по одному миллиону рублей.

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Эстония утвердила новый пакет военной помощи Украине. "Отправляем в Украину зимнее снаряжение, экипировку и боеприпасы. Мы доставим их быстро. Давайте все ускорим нашу помощь, чтобы украинцы могли освободить свои территории. Это путь к миру", - написала сегодня в Twitter премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

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Служба национальной безопасности Армении возбудила уголовное дело о "пособничестве осуществлению теракта" на Крымском мосту. Поводом для расследования, по данным ведомства, стала информация в СМИ о том, что взрывчатка, использовавшаяся для подрыва моста в Керченском проливе 8 октября, была спрятана в грузовике, которым управлял гражданин Армении. Последний, по этим данным, въехал в страну из-за границы, а затем отправился в РФ.

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Оккупационные "власти" Херсонской области обратились к Москве с просьбой о помощи в эвакуации населения региона из-за обстрелов городов. По его словам Владимира Сальдо, которого российские власти назначили "врио губернатора", ракетным ударам подвергаются Херсон, Новая Каховка, Голая Пристань и Чернобаевка. 

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Мэр Белгорода Антон Иванов сообщил, что в городе сработала ПВО, получил повреждения многоэтажный дом. Ранее местные СМИ сообщали об обрушении части крыши дома в результате попадания обломков ракеты. Как сообщил замгубернатора Белгородской области, пострадавших нет.

Губернатор области Вячеслав Гладков обвинил ВСУ в обстреле города и добавил, что “неразорвавшаяся часть снаряда упала на спортивную площадку лицея № 32”. Кроме того, он сообщил о разрушениях на территории школы в селе Красное; которая была переведена на дистанционное обучение.

Украинская сторона пока не прокомментировала обвинение в обстреле.

Хроника событий 13 октября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 12 октября 14.00 - 23.59 >>>

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