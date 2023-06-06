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Экономика и бизнесГермания

В апреле в Германии зафиксирован неожиданный рост экспорта

Дмитрий Вачедин
1 ч. назад

Экономисты считали, что в Германии продолжится начавшееся в марте падение экспортных показателей. Однако немецкая экономика показала себя устойчивее.

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Контейнеровоз в порту Гамбурга
Контейнеровоз в порту ГамбургаФото: Christian Charisius/dpa/picture alliance

Экспорт товаров из Германии неожиданно вырос в апреле 2023 года по сравнению с предыдущим месяцев на 1,2 процента, его объем составил 130,2 миллиарда евро. При этом импорт упал на 1,7 процента. Об этом сообщило в понедельник, 5 июня, Федеральное статистическое ведомство ФРГ в Висбадене (Destatis).

Большинство экономистов ожидали, что начавшееся в марте падение экспортных показателей продолжится и в апреле, однако этого не произошло. Тогда экспорт упал на 5,2 процента. Однако нынешнего "роста не хватает, чтобы компенсировать падение предыдущего месяца", отметил ведущий экономист банка Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank Александер Крюгер (Alexander Krüger), жалующийся на противоречивые сигналы, которые посылает американская и китайская экономика.

Больше всего товаров Германия экспортировала в США - на 13,1 миллиарда евро, что составило рост на 4,7 процента по сравнению с мартом. Экспорт в Россию в месячном выражении уменьшился на 17,8 процента до 0,7 миллиарда евро. Больше всего товаров Германия импортировала в апреле из Китая - на 12,9 миллиарда евро. В Германии сохраняется профицит торгового баланса - она экспортирует на 15,2 миллиарда евро больше, чем импортирует.

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