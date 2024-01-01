В Японии сильное землетрясение вызвало цунами

Центральные районы Японии в новогодний день пострадали от землетрясения магнитудой 7,6. На побережье страны уже обрушились первые волны цунами.

В Японии сильное землетрясение в центральной части страны вдоль побережья вызвало цунами. Национальная метеослужба в понедельник, 1 января, предупредила об угрозе приливных волн высотой от трех до пяти метров. Первые волны высотой более одного метра уже обрушились на побережье в районе города Вадзима в префектуре Исикава.

Спасательные службы призвали население прибрежных районов перебраться на возвышенности. О жертвах и разрушения пока не сообщается. Атомные электростанции в регионе не пострадали, но более 36 тысяч домохозяйств остались без электроэнергии. Отголоски землетрясения ощущались и в Токио, где зашатались здания. В некоторых районах страны произошли сбои в работе телефонных сетей и интернета.

Предупреждения о цунами

Согласно метеослужбе, магнитуда землетрясения составляла 7,6. Эпицентр находился в регионе Ното на небольшой глубине. В целом зарегистрирован 21 подземный толчок магнитудой более 4,0. Предупреждения о цунами объявлены в префектурах Исикава, Ямагата, Ниигата, Тояма, Фукуи и Хиого. Приостановлено движение скоростных поездов на линиях Тохоку, Джоэцу и Хокурику.

Тревога цунами была объявлена также в прибрежной части западного побережья Сахалина, во Владивостоке и в Находке.

11 марта 2011 года на восточном побережье Японии произошло землетрясение магнитудой 9,0, вызвавшее мощное цунами, в результате которого погибли около 20 тысяч человек. Стихийное бедствие привело и к катастрофе на атомной электростанции "Фукусима" - самой крупной атомной аварии со времени Чернобыльской катастрофы 1986 года.

Япония находится в зоне Тихоокеанского вулканического огненного кольца - в области по периметру Тихого океана, где находится большинство действующих вулканов и происходит множество землетрясений. Всего в этой зоне насчитывается 328 действующих наземных вулканов из 540 известных на Земле. Япония входит в числе стран, наиболее сильно страдающих от землетрясений.

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