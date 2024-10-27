  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ПолитикаЯпония

В Японии правящая партия потеряла большинство в парламенте

Ася Миллер
27 октября 2024 г.

Неопределенность на фоне перераспределения сил в правительстве Японии, вероятно, ослабит иену и фондовый рынок, пишет агентство Reuters.

https://p.dw.com/p/4mI6o
Сотрудники избирательной комиссии подсчитывают бюллетени в рамках парламентских выборов, прошедших в Японии в 27 октября 2024 года
Сотрудники избирательной комиссии подсчитывают бюллетени в рамках парламентских выборов, прошедших в Японии в 27 октября 2024 годаФото: Richard A. Brooks/AFP

На досрочных парламентских выборах в Японии правящая коалиция в составе партии "Комэйто" и Либерально-демократической партии (ЛДП), возглавляемой премьер-министром страны Сигэру Исибой, утратила свое большинство. Об этом в воскресенье, 27 октября, сообщает телеканал NHK.

По данным NHK, после подсчета большинства голосов ЛДП и "Комэйто" получили всего 209 мандатов вместо былых 279 депутатских мест в парламенте. В свою очередь оппозиционная Конституционно-демократическая партия (КДП) Японии, по предварительным данным, увеличит свое представительство в парламенте с 98 до 143 мандатов.

Для формирования абсолютного большинства в Палате представителей необходимо 233 мандата. Отсутствие большинства не означает смены правительства, но проигрыш правящей коалиции затруднит для премьер-министра проведение политики его партии через парламент и вынудит ЛДП искать новых политических партнеров. Неопределенность на фоне перераспределения сил в правительстве третьей по величине экономики мира, вероятно, ослабит иену и фондовый рынок, пишет агентство Reuters.

Досрочные парламентские выборы в Японии

Сигэру Исиба объявил о проведении парламентских выборов вскоре после того, как занял должность премьера, победив на выборах главы правящей ЛДП в сентябре. За 465 депутатских мест в Палате представителей японского парламента боролись около 1300 кандидатов.

Судя по опросам NHK, ключевыми темами для японских избирателей на нынешних выборах стали экономика и инфляция. Граждан волнует также скандал вокруг махинаций функционеров ЛДП с партийными средствами. Именно из-за этого скандала предыдущий премьер-министр страны Фумио Кисида покинул пост лидера ЛДП. В свою очередь издание "Никкэй" называет в числе основных тем рост цен, слабый потребительский спрос и сокращение численности населения. Помимо этого, активно обсуждаются вопросы, связанные с внешней политикой и национальной безопасностью, в частности укрепление оборонного потенциала страны.

Окончательные итоги голосования будут объявлены утром 28 октября.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Российский президент Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ

Как живут люди на Курильских островах

Как живут люди на Курильских островах

Главным вопросом в ходе визита президента Путина в Японию 15-16 декабря, как ожидается, будет судьба южных Курильских островов. В чем суть спора и как живут на Курилах - в фотогалерее DW.
Политика14 декабря 2016 г.7 фото
external

Грузия выбирает: что поставлено на карту на парламентских выборах.

Грузия выбирает: что поставлено на карту на парламентских выборах.

Грузинские избиратели решают будущее страны - от исхода парламентских выборов зависит, продолжит ли страна попытки вступить в ЕС или же возьмет курс на сближение с Россией. Из отдельных регионов еще во время голосования начали поступать сообщения о вбросах бюллетеней, проевропейские оппозиционные партии готовятся отстаивать каждый голос в свою поддержку.
26 октября 2024 г.29:10 мин.
Ёко Камикава

Япония и Камбоджа совместно помогут в разминировании другим странам, в том числе Украине

Япония и Камбоджа совместно помогут в разминировании другим странам, в том числе Украине

Двумя странами создан проект по обмену знаниями и технологиями в области разминирования, сообщила глава МИД Японии Ёко Камикава. Его цель - помощь в разминировании другим государствам, в том числе Украине.
Политика7 июля 2024 г.