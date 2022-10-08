Токио отреагировал на изменения статуса "Сахалина-1"

Позиция Японии по участию в "Сахалине-1" не изменилась в связи с решением президента РФ перевести проект, реализуемый на условиях соглашения о разделе продукции, в российскую юрисдикцию.

Власти Японии считают участие в нефтегазовом проекте "Сахалин-1", в котором японская Sodeco имеет 30 процентов, важным с точки зрения энергетической безопасности. Об этом в интервью телеканалу NHK заявил в субботу, 8 октября, представитель министерства экономики, торговли и промышленности в связи с решением Москвы вслед за "Сахалином-2" перевести в российскую юрисдикцию проект "Сахалин-1", реализуемый на условиях соглашения о разделе продукции.

По словам чиновника, никаких изменений в позиции участия в проекте, который он назвал "важным источником нефти за пределами Ближнего Востока", в качестве акционеров не произошло. В то же время, по данным ведомства, Япония, которая сократила до минимума закупки российских энергоносителей, в настоящее время не импортирует нефть с "Сахалина-1", отмечает ТАСС.

Путин переводит "Сахалин-1" в российскую юрисдикцию

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ №723 "О применении дополнительных специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций". Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Указ применяет к реализуемому на условиях соглашения о разделе продукции (СРП) проекта "Сахалин-1" уже ранее реализованнуюна проекте "Сахалин-2"схему перевода компании-оператора в российскую юрисдикцию. В РФ будет создан новый российский оператор проекта, которому перейдут все предусмотренные права и обязанности консорциума инвесторов, а также оператора - Exxon Neftegas Limited. В настоящее время Exxon Neftegaz - дочерняя компания американской ExxonMobil, владеет долей в 30 процентов. В проекте также участвуют "Роснефть" (20%), японская Sodeco (30%), индийская ONGC Videsh (20%). Все иностранные участники должны в месячный срок подтвердить согласие получить пропорциональную долю в новом операторе, которому будет передано все имущество, созданное или приобретенное в результате СРП.

Exxon Mobil пытается выйти из российского бизнеса после вторжения Москвы в Украину. В апреле концерн отчитался о расходах в 3,4 млрд долларов, связанных с выходом из проекта "Сахалин-1". Об этом свидетельствуют данные из отчета компании за три месяца 2022 года.

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