В аннексированном Крыму растет число зараженных коронавирусом

В аннексированном Россией Крыму пятый день подряд фиксируется максимальный суточный прирост новых случаев заражения коронавирусом - 409 (днем ранее - 401). Согласно последним официальным данным, опубликованным в воскресенье, 18 июля, на сайте стопкоронавирус.ру, за время пандемии в Крыму зарегистрировано 54 763 случаев заражения, 1646 человек скончались, из них 8 за последние сутки.

В Москве число зараженных снижается второй день подряд

За последние сутки в столице РФ выявлены 4357 новых случаев заражения (днем ранее - 4561) - этот показатель снижается второй день подряд. Общее количество заразившихся в Москве - 1 463 135 человек, скончались за время пандемии в столице 24 381 человек.

В целом по России общее количество новых случаев заражения SARS-CoV-2 и суточные показатели смертности также незначительно снизились. Всего за сутки зарегистрировано 25 018 случаев (днем ранее - 25 116), скончались за это время 764 человека (днем ранее - 787).

За все время пандемии в РФ заразились 5 958 133 человека, скончались по официальным данным 148 419 человек. Эксперты предполагают, что реальные показатели смертности от COVID-19 в России могут быть выше официальных в несколько раз.

Ранее, 17 июля, сообщалось, что количество зараженных SARS-CoV-2 в Санкт-Петербурге перевалило за полмиллиона.

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