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Природа и окружающая средаУкраина

В Крыму обнаружили новый участок загрязнения нефтепродуктами

Павел Мыльников
3 января 2025 г.

В селе Яковенково загрязнено три километра береговой линии, сообщило МЧС России. Мазут попал на берег аннексированного полуострова и Краснодарского края после крушения танкеров в Керченском проливе.

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Танкер "Волгонефть 239" после крушения в Керченском проливе
Танкер "Волгонефть 239" после крушенияФото: Russian Natural Resources and Environment Ministry Press Office/TASS/dpa/picture alliance

На юго-восточном побережье аннексированного Крыма обнаружен новый участок разлива нефтепродуктов, вызванного крушением нефтетанкеров в Керченском проливе. В селе Яковенково загрязнено три километра береговой линии, сообщает МЧС России в пятницу, 3 января. На месте работают более 50 человек и семь единиц техники, указало министерство.

Мазут из Черного моря был обнаружен на берегах полуострова накануне. В тот же день в Минтрансе РФ уточнили, что в Черное море после крушения танкеров попало около 2400 тонн нефтепродуктов. Чрезвычайная ситуация в акватории Керченского пролива является первой в мире аварией с "тяжелым" топочным мазутом марки М100, отметило ведомство. "В мире нет испытанных технологий по его удалению из толщи воды. Поэтому основной способ - сбор с береговой линии, когда мазут выбрасывает в прибрежную зону", - пояснили в Минтрансе.

Крушение танкеров в Керченском проливе

Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" 15 декабря потерпели крушение в Керченском проливе. Один человек погиб. Суда перевозили в общей сложности более 8000 тонн мазута, который после катастрофы попал в воду. В России был введен режим ЧС федерального уровня.

Птица, покрытая мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе
От разлива нефтепродуктов пострадало множество птицФото: Yuri Kochetkov/dpa/picture-alliance

Танкеры были построены в 1980-х годах. Их проектировали как речные танкеры с возможностью ограниченного выхода в прибрежные морские зоны при спокойной погоде, но в 1990-е переделали в класс "река - море", отмечало издание The Moscow Times.

С момента катастрофы в Керченском проливе обследовано 678,8 километра акватории, с пляжей вывезено около 78 тысяч тонн загрязненного песка и грунта, спасены около 2600 птиц, отчиталось МЧС. По его сведениям, в аннексированном Крыму обследовано 1803 километра, вывезено 229 тонн загрязненного грунта и спасены 168 птиц.

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